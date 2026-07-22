Pesquisa pioneira mostra como natação pode melhorar dor nas costas

Um programa de natação feito durante oito semanas ajudou pessoas com dor lombar crônica a se movimentarem melhor e sentirem menos limitações no dia a dia, segundo um estudo publicado no British Journal of Sports Medicine.

Os pesquisadores afirmam que o trabalho é um dos primeiros ensaios clínicos a avaliar de forma controlada se a natação, uma atividade frequentemente recomendada para quem tem dor nas costas, realmente traz benefícios para esses pacientes.

O estudo acompanhou 76 adultos com dor lombar crônica sem uma causa específica identificada, com sintomas há pelo menos 12 semanas. Os participantes tinham entre 26 e 74 anos e foram divididos aleatoriamente em dois grupos.

Um deles participou de um programa individualizado de natação e educação durante oito semanas. O treinamento foi adaptado ao nível de condicionamento e habilidade de cada pessoa e contou com quatro sessões de acompanhamento por teleatendimento com um fisioterapeuta.

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O objetivo era que os participantes chegassem a realizar três sessões semanais de natação, com duração entre 30 e 45 minutos, ao final do programa. Já o outro grupo recebeu apenas orientações sobre dor lombar durante até duas sessões com um fisioterapeuta e manteve suas atividades habituais.

“A natação é comumente recomendada como exercício para pessoas com dor lombar crônica, mas havia uma completa falta de evidências sobre sua real eficácia”, disse a pesquisadora principal Deborah Wareham, fisioterapeuta e candidata a doutorado no Centro de Pesquisa da Dor na Coluna Vertebral da Universidade Macquarie, em Sydney, em comunicado. “Realizamos este estudo porque sentimos que havia uma necessidade urgente de pesquisas para determinar se a natação era eficaz ou não para a dor lombar crônica”, afirmou.

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O que eles descobriram

Após oito semanas, os participantes que fizeram o programa de natação apresentaram uma redução maior nas limitações causadas pela dor nas costas em comparação com aqueles que receberam apenas orientações.

A diferença média entre os grupos foi de 2,5 pontos em uma escala usada para medir a incapacidade provocada pela dor lombar, o Questionário de Incapacidade de Roland Morris. Segundo os pesquisadores, isso representou uma melhora de aproximadamente 30% em relação ao grupo que recebeu apenas educação.

A melhora, porém, diminuiu com o passar do tempo. Após 26 e 52 semanas, a diferença entre os grupos deixou de ser significativa. Em relação à intensidade da dor, o programa de natação também apresentou benefício após oito semanas, mas a diferença foi pequena e pode não representar uma mudança percebida por todos os pacientes.

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Por que a natação pode ajudar?

A natação é frequentemente indicada para pessoas com dor lombar porque permite movimentar o corpo com menor impacto. Na água, o peso sustentado pela coluna é reduzido, o que pode facilitar movimentos que seriam mais difíceis ou dolorosos fora dela. Além disso, a atividade ajuda a melhorar o condicionamento físico, a força muscular e a confiança para retomar outros exercícios.

Os pesquisadores destacam que o programa não envolvia apenas nadar. As orientações sobre dor também faziam parte do tratamento, com mensagens como: sentir dor nem sempre significa que existe uma lesão; a coluna foi feita para se movimentar; e manter-se ativo costuma ajudar no controle dos sintomas.

O grupo que participou da natação teve mais eventos adversos do que o grupo controle, mas quase todos foram considerados leves e sem gravidade. Segundo os autores, os resultados indicam que a combinação de exercício e educação pode ser uma estratégia útil para pessoas com dor lombar crônica, uma das principais causas de incapacidade no mundo.