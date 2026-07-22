🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Saúde

Pesquisa pioneira mostra como natação pode melhorar dor nas costas

Estudo clínico com 76 adultos mostra que programa de oito semanas de natação reduziu limitações causadas pela dor lombar crônica

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jul 2026, 07h00 | Atualizado em 22 jul 2026, 14h54
Nadadora de costas, vestindo maiô preto e touca de natação escura, ajustando a touca com as mãos. Ao fundo, uma piscina com raias azuis e amarelas, e o teto de uma instalação esportiva
Natação: programa feito durante oito semanas ajudou pessoas com dor lombar crônica  (Getty Images/Reprodução)
Continua após publicidade
Pesquisa pioneira mostra como natação pode melhorar dor nas costas Priorizar nos meus resultados Google

Um programa de natação feito durante oito semanas ajudou pessoas com dor lombar crônica a se movimentarem melhor e sentirem menos limitações no dia a dia, segundo um estudo publicado no British Journal of Sports Medicine.

Os pesquisadores afirmam que o trabalho é um dos primeiros ensaios clínicos a avaliar de forma controlada se a natação, uma atividade frequentemente recomendada para quem tem dor nas costas, realmente traz benefícios para esses pacientes.

O estudo acompanhou 76 adultos com dor lombar crônica sem uma causa específica identificada, com sintomas há pelo menos 12 semanas. Os participantes tinham entre 26 e 74 anos e foram divididos aleatoriamente em dois grupos.

Um deles participou de um programa individualizado de natação e educação durante oito semanas. O treinamento foi adaptado ao nível de condicionamento e habilidade de cada pessoa e contou com quatro sessões de acompanhamento por teleatendimento com um fisioterapeuta.

Siga
Continua após a publicidade

O objetivo era que os participantes chegassem a realizar três sessões semanais de natação, com duração entre 30 e 45 minutos, ao final do programa. Já o outro grupo recebeu apenas orientações sobre dor lombar durante até duas sessões com um fisioterapeuta e manteve suas atividades habituais.

“A natação é comumente recomendada como exercício para pessoas com dor lombar crônica, mas havia uma completa falta de evidências sobre sua real eficácia”, disse a pesquisadora principal Deborah Wareham, fisioterapeuta e candidata a doutorado no Centro de Pesquisa da Dor na Coluna Vertebral da Universidade Macquarie, em Sydney, em comunicado. “Realizamos este estudo porque sentimos que havia uma necessidade urgente de pesquisas para determinar se a natação era eficaz ou não para a dor lombar crônica”, afirmou.

Continua após a publicidade

O que eles descobriram

Após oito semanas, os participantes que fizeram o programa de natação apresentaram uma redução maior nas limitações causadas pela dor nas costas em comparação com aqueles que receberam apenas orientações.

A diferença média entre os grupos foi de 2,5 pontos em uma escala usada para medir a incapacidade provocada pela dor lombar, o Questionário de Incapacidade de Roland Morris. Segundo os pesquisadores, isso representou uma melhora de aproximadamente 30% em relação ao grupo que recebeu apenas educação.

A melhora, porém, diminuiu com o passar do tempo. Após 26 e 52 semanas, a diferença entre os grupos deixou de ser significativa. Em relação à intensidade da dor, o programa de natação também apresentou benefício após oito semanas, mas a diferença foi pequena e pode não representar uma mudança percebida por todos os pacientes.

Continua após a publicidade

Por que a natação pode ajudar?

A natação é frequentemente indicada para pessoas com dor lombar porque permite movimentar o corpo com menor impacto. Na água, o peso sustentado pela coluna é reduzido, o que pode facilitar movimentos que seriam mais difíceis ou dolorosos fora dela. Além disso, a atividade ajuda a melhorar o condicionamento físico, a força muscular e a confiança para retomar outros exercícios.

Os pesquisadores destacam que o programa não envolvia apenas nadar. As orientações sobre dor também faziam parte do tratamento, com mensagens como: sentir dor nem sempre significa que existe uma lesão; a coluna foi feita para se movimentar; e manter-se ativo costuma ajudar no controle dos sintomas.

O grupo que participou da natação teve mais eventos adversos do que o grupo controle, mas quase todos foram considerados leves e sem gravidade. Segundo os autores, os resultados indicam que a combinação de exercício e educação pode ser uma estratégia útil para pessoas com dor lombar crônica, uma das principais causas de incapacidade no mundo.

Publicidade
TAGS:
Natação
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).