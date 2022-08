Pesquisa mostra que vacinas de mRNA contra Covid são seguras na gravidez

Um novo estudo reafirma a segurança das vacinas de RNA mensageiro contra a Covid-19 quando usadas por grávidas. Embora a ciência tenha produzido diversas e robustas pesquisas mostrando que os imunizantes não interferem no curso da gravidez e no desenvolvimento do feto, infelizmente ainda há gestantes que temem se proteger.

Desta vez, a segurança foi ratificada por pesquisadores da Universidade de Ottawa, no Canadá. De acordo com o trabalho, os imunizantes não estão associados a maior risco de nascimento prematuro, tamanho pequeno para idade gestacional ao nascer ou morte antes do nascimento. O público contemplado no estudo se vacinou em sua maioria com imunizantes de RNA mensageiro, da Pfizer e da Moderna.

