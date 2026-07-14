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Saúde

Pesquisa contesta ideia de que leite integral pode fazer crianças engordarem

Pelo contrário, alimento foi associado a padrões de desenvolvimento infantil mais saudáveis por cientistas canadenses

Por Diogo Sponchiato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 16h00 | Atualizado em 15 jul 2026, 14h49
ATENÇÃO À MESA - Alergia ao leite: aumento no diagnóstico entre crianças
Leite integral: vantagens apontadas por estudo com milhares de crianças (krisanapong detraphiphat/moment/Getty Images)
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Pesquisa contesta ideia de que leite integral pode fazer crianças engordarem Priorizar nos meus resultados Google

A lógica parece simples: leite de vaca integral tem mais gordura. Logo, crianças que tomam o produto regularmente estão mais propensas a engordar. Mas o silogismo cai por terra. Pelo contrário, segundo um novo estudo, crianças que tomam leite integral correm menor risco de crescer acima do peso.

Poucos alimentos são tão elogiados pela composição nutricional e, ao mesmo tempo, vítimas de tantos ataques nas redes sociais como o leite. E a versão integral é particularmente colocada na berlinda pelo maior teor de gordura. A ponto de diretrizes no exterior priorizarem os leites semidesnatados ou desnatados na infância.

Mas será que há ciência por trás dessa ideia? Pesquisadores da Universidade de Toronto, no Canadá, resolveram tirar a limpo e analisaram uma base de dados de milhares de crianças que vêm sendo acompanhadas de forma regular do nascimento até a adolescência.

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Os autores da investigação detectaram que nove em cada dez crianças consumiam leite antes dos 5 anos de idade, sendo que um quarto delas ingeria a versão integral – metade desse público tomava o equivalente a menos de uma xícara de leite por dia.

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Cruzando os dados, os cientistas constataram que as crianças que bebiam leite integral na faixa dos 5 anos apresentavam um índice de massa corporal (IMC) significativamente menor e um risco quase 70% menor de ter obesidade por volta dos 8 anos de idade, na comparação com os pequenos que consumiam leite desnatado.

“A principal conclusão do estudo é que o leite integral não foi associado a maior adiposidade ou risco de obesidade em crianças, e pode até estar ligado a padrões de crescimento mais saudáveis”, disse a nutricionista Kozeta Miliku, professora da Universidade de Toronto e coautora do trabalho.

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A nutricionista brasileira Priscila Maximino, mestre pela Unifesp, avalia que, embora a análise seja relevante, é preciso interpretar os achados de forma criteriosa. “Estamos falando de uma associação observacional, que não considera todos os fatores causais que poderiam estar envolvidos no desenvolvimento da obesidade, como padrão e comportamento alimentar diário, nível de atividade física e aspectos socioeconômicos.”

No fundo, a palavra-chave nessa história é contexto. Ou seja: não é um alimento isolado que determina a prevenção ou o desenvolvimento da obesidade, mas o padrão dietético como um todo, além de outros hábitos e tendências familiares. O leite, nesse sentido, não deve ser santificado nem demonizado.

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Para além da gordura, fato é que o produto da vaca é considerado um alimento bem-vindo durante o crescimento infantil – a Sociedade Brasileira de Pediatria libera a introdução a partir do primeiro ano de vida. O leite tem proteínas de alto valor biológico, vitaminas do complexo B e D e cálcio. Por falar nisso…

“O leite se destaca como o principal alimento fonte de cálcio na alimentação humana. Só que muitas crianças e adolescentes apresentam uma ingestão insuficiente, um cenário associado à redução no consumo de laticínios nessa fase”, afirma Maximino.

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Quem corta o produto da rotina por causa da gordura não só pode estar abrindo mão do ingrediente pelo motivo errado como perdendo a oportunidade de ingerir outros nutrientes importantes para o organismo, ainda mais na infância.

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