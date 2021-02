Pernambuco entra no grupo dos estados que mais aplicaram a 2ª dose

O Brasil ultrapassou a marca de 6,2 milhões de pessoas vacinadas contra a Covid-19, segundo levantamento realizado por VEJA até às 18h desta quinta-feira, 25. Destas, 1,6 milhão já receberam a segunda dose e completaram o esquema de imunização.

No ranking de estados que mais aplicaram a 2ª dose, São Paulo é o líder da lista com pessoas completamente imunizadas, com 471.802 doses aplicadas. Em seguida, está Minas Gerais (220.564), Rio de Janeiro (110.281), Paraná (93.182) e Pernambuco (92.391). A novidade nessa lista são justamente os dois últimos integrantes, já que os três estados do Sudeste também lideram a lista de total de doses aplicadas e pessoas imunizadas. Nestes dois rankings, Paraná ocupa o 6º lugar e Pernambuco, o 7º.

O Rio Grande do Sul, que ocupa a 4ª posição na lista de estados com a maior quantidade de doses administradas, vem logo atrás de Pernambuco na aplicação da segunda dose, com 92.355 pessoas que completaram o esquema de vacinação contra a Covid-19. A Bahia, que chegou a integrar o top 3 de doses aplicadas, hoje está no 5º lugar dessa lista e aparece na 7ª posição na administração da segunda dose, com 88.873 pessoas devidamente imunizadas.

No final da lista, estão três estados da região Norte e um dos Nordeste: Alagoas (6.029), Rondônia (5.420), Acre (3.264) e Amapá (2.929). Amazonas, Acre e Pará, três dos estados que mais estão sofrendo com os efeitos da pandemia, foram incluídos em um fundo estratégico do Ministério da Saúde para distribuição de vacinas contra Covid-19. Isso significa que além das doses a que têm direito pelo tamanho de suas populações, esses três estados também receberam doses extras dos novos lotes das vacinas de Oxford-AstraZeneca e CoronaVac. Amazonas ficou com 70% das vacinas dos fundos, seguido por Pará (20%) e Acre (10%).

Pelo segundo dia consecutivo, a média móvel de novos óbitos pela Covid-19 no Brasil bateu recorde e está acima de 1.100.

O levantamento de VEJA divulga a situação da vacinação nos 26 estados e mais o Distrito Federal com dados do site Coronavírus Brasil, confirmados junto às secretarias estaduais que disponibilizam informações diárias sobre seu processo de imunização.

Confira os números da vacinação nos estados e no país atualizados até às 18h desta quinta-feira, 25: