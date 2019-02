Perda de peso e alimentação saudável podem eliminar sintomas da menopausa

Uma alimentação correta pode ser a principal aliada das mulheres no alívio dos sintomas que surgem com a menopausa. De acordo com uma nova pesquisa, publicada na edição deste mês do periódico Menopause, a perda de peso provocada por uma dieta com baixo teor de gordura e rica em frutas e vegetais reduz ou até elimina as ondas de calor e os suores noturnos, que são comuns no período.

CONHEÇA A PESQUISA

Título original: Effects of a dietary intervention and weight change on vasomotor symptoms in the Women’s Health Initiative

Onde foi divulgada: periódico Menopause

Quem fez: Candyce Kroenke, Bette Caan, Marcia Stefanick, Garnet Anderson, Robert Brzyski, Karen Johnson, Erin LeBlanc e outros

Instituição: Kaiser Permanente

Dados de amostragem: 17.473 mulheres de 50 a 79 anos

Resultado: Mulheres que, após a menopausa, emagrecem ao menos 4,5 quilos com uma dieta rica em frutas e vegetais e pobre em gorduras, mesmo sem reposição hormonal, têm maiores chances de reduzir ou eliminar sintomas do período como ondas de calor e suores noturnos.

O estudo foi financiado pela Kaiser Permanente, uma instituição de pesquisas em saúde que pertence a uma organização sem fins lucrativos e que tem unidades em Atlanta, Portland e Honolulu, todas cidades dos Estados Unidos. Segundo os autores, embora outros trabalhos tenham mostrado que o ganho de peso está associado aos sintomas da menopausa, essa é a primeira vez em que o emagrecimento atrelado a uma determinada dieta é relacionado à melhora desses problemas.

Ao todo, participaram do levantamento 17.473 mulheres de 50 a 79 anos que já haviam passado pela menopausa. Após acompanharem as participantes por cinco anos, os autores descobriram que aquelas que emagreceram ao menos 4,5 quilos no período do estudo – e que também não faziam terapia hormonal e comiam menos gorduras e mais cereais integrais, frutas e vegetais – apresentaram mais chances de reduzirem ou eliminarem os sintomas da menopausa do que as mulheres que mantiveram o peso.

Segundo Candyce Kroenke, que coordenou o estudo, as mulheres tendem a ganhar mais peso com a idade, e a prevenção desse aumento do peso pode ser usada como estratégia viável para amenizar os suores noturnos e as ondas de calor. Ela explica que quanto mais o corpo acumula gordura, maior é o isolamento de sua temperatura, e que esses sintomas são uma maneira de o corpo dissipar o calor.

Clique nas perguntas abaixo para saber mais sobre menopausa:

Causas

Sintomas e efeitos

Alimentação e reposição hormonal

Mariano Tamura, ginecologista do Hospital Israelita Albert Einstein

O que é menopausa?

Qual a diferença entre climatério, menopausa e pós-menopausa?

A partir de que idade é comum a mulher ter a menopausa?

O que é menopausa precoce? Qual sua causa?

O que é menopausa artificial?



Como diagnosticar a menopausa?

Por que as mulheres sofrem tanto com ondas de calor e alteração de humor na menopausa?

Homens podem sofrer com os mesmos efeitos que as mulheres apresentam na menopausa?

Quais as consequências da menopausa?

A menopausa afeta a libido da mulher?

Mulheres que retiraram o útero, mas preservaram o ovário, sentem os efeitos da menopausa?



O que pode ser feito para amenizar os sintomas da menopausa?

A reposição hormonal é segura?

Qual a alimentação adequada para diminuir os sintomas?

O que pode ser feito para amenizar os sintomas da menopausa?

A reposição hormonal é segura?

Qual a alimentação adequada para diminuir os sintomas?

*O conteúdo destes vídeos é um serviço de informação e não pode substituir uma consulta médica. Em caso de problemas de saúde, procure um médico.