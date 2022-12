Pelé está estável e não apresenta piora, diz boletim médico

Internado desde terça-feira, 29, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o ex-jogador Pelé segue em tratamento e tem seu estado de saúde estável.

Segundo boletim médico divulgado neste sábado, 3, o Rei do Futebol não teve piora, embora esteja com uma infecção respiratória “Tem tido boa resposta também aos cuidados na infecção respiratória, não apresentando nenhuma piora no quadro nas últimas 24h”, diz o texto assinado por Fabio Nasri, geriatra e endocrinologista no Hospital Israelita Albert Einstein; Rene Gansl, oncologista do hospital; e Miguel Cendoroglo Neto, diretor-superintendente médico e serviços hospitalares do Einstein.

Edson Arantes do Nascimento foi internado para uma reavaliação da terapia quimioterápica de um tumor de colón identificado em setembro de 2021. Na sexta-feira, 2, foi homenageado pela torcida brasileira no jogo da seleção contra Camarões, na Copa do Mundo do Catar.

Na quinta-feira, 1, ele publicou um agradecimento a outra homenagem feita a ele no país sede da Copa. “Amigos, eu estou no hospital fazendo minha visita mensal. É sempre bom receber mensagens positivas como essa. Obrigado ao Catar por essa homenagem, e a todos que me enviam boas energias”, escreveu.