Pelé agradece mensagens de apoio após internação

Um dia após ser internado no Hospital Israelita Albert Einstein para reavaliação do tratamento quimioterápico do tumor de cólon, Pelé agradeceu, na noite desta quinta-feira (2) através de uma postagem em seu perfil em uma rede social, as mensagens de apoio que tem recebido.

“Amigos, estou no hospital fazendo minha visita mensal. É sempre bom receber mensagens positivas como essa. Obrigado ao Catar por essa homenagem, e a todos que me enviam boas energias”, disse o Rei do Futebol em referência a uma mensagem de melhoras que foi projetada em um prédio no Catar, país que sedia a atual edição da Copa do Mundo de futebol.

Também nesta quinta-feira o técnico da seleção brasileira, Tite, expressou o seu desejo de que Pelé, de 82 anos, se recupere logo: “Nós todos queremos desejar muita saúde ao Pelé. Nosso representante maior extraterrestre, que é terrestre”.

Segundo boletim médico divulgado pelo Albert Einstein na última quinta (30), Pelé passou por exames que constataram que ele está em pleno controle das funções vitais e condição clínica estável. Assim, o Rei do Futebol foi levado a um quarto comum onde permanece em observação.

A nota médica é assinada pelo geriatra e endocrinologista Fabio Nasri, pelo oncologistas Rene Gansi e pelo doutor Miguel Cendoroglo, diretor-superintendente do Albert Einstein.

Com Agência Brasil

