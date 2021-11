Pela primeira vez, estado de São Paulo não registra mortes por Covid-19

A Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo informou nesta segunda-feira, 8, que, pela primeira vez desde março do ano passado, nenhuma morte por Covid-19 foi registrada no estado. Foram contabilizados 359 novos casos da doença.

De acordo com a pasta, os dados de segunda-feira costumam apontar números abaixo da média semanal, porque os municípios sobem os dados no sistema Sivep-gripe aos domingos. No entanto, desde a primeira morte registrada em março do ano passado, “este fato ainda não havia acontecido nenhuma vez”.

Desde o início da disseminação da infecção pelo estado, foram contabilizados 4.413.241 casos e 152.527 óbitos.

No momento, 3.011 pacientes estão internados, dos quais 1.375 estão em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). A taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 24,5% no estado e de 31,3% na Grande São Paulo.