Pediatras americanos recomendam uso de DIU a adolescentes

1. Camisinha zoom_out_map 1/11 (Thinkstock/VEJA/VEJA)

A mitologia grega já mencionava o uso de bexiga de cabra nas relações sexuais. Na Ásia do século X, a camisinha era uma improvisação de papel de seda lubrificado com óleos, usado para evitar doenças. Também há registros desse contraceptivo feito de tripa de carneiro, pele de animal, veludo e panos. Em 1870, o preservativo de borracha apareceu na Europa, mas era reutilizável. A camisinha descartável feita de látex apareceu em 1930. Além de prevenir uma gravidez indesejada, ela protege contra doenças sexualmente transmissíveis.

2. Pílula contraceptiva hormonal zoom_out_map 2/11 (Thinkstock/VEJA/VEJA)

Sua comercialização foi permitida pela primeira vez em maio de 1960, nos Estados Unidos – o método chegou ao Brasil em meados da década. Essa pílula continha 150 microgramas de um estrógeno chamado mestranol, quantidade considerada altíssima quando comparada com as atuais. Com o tempo, depois de algumas mulheres terem problemas como trombose, os cientistas diminuíram as doses de hormônios. Os comprimidos passaram a ter 30 microgramas, depois 20 e, na metade dos anos 90, 15 microgramas. Hoje, as doses variam entre 20 e 30 microgramas. A eficácia depende da disciplina das usuárias: se ingerida todos os dias no mesmo horário, é de 99,8%.

3. Laqueadura (ou Ligadura de tubas uterinas) zoom_out_map 3/11 (Hemera Technologies/VEJA/VEJA)

Surgiu antes dos anos 1960, mas foi amplamente usada entre as décadas de 70 e 90. É a esterilização feminina, caracterizada pelo corte das tubas uterinas, que ligam o ovário ao útero.

4. Pílula do dia seguinte zoom_out_map 4/11 (Thinkstock/VEJA/VEJA)

Vem sendo usada nos últimos dez anos. A dose única contém uma quantidade mais alta de hormônio do que uma pílula normal: 150 microgramas de levornogestrel, um tipo sintético de progesterona, e pode ser tomada até três dias depois de uma relação desprotegida – embora sua ação diminua com o passar do tempo (ingeri-la 72 horas depois da relação sexual, por exemplo, pode alcançar uma ineficácia de 7 a 10%). A pílula do dia seguinte não é considerada um abortivo. Ela impede a fecundação do óvulo ao tornar difícil a movimentação dos espermatozoides. Se a fecundação já tiver acontecido, não surte efeito.

5. Tabelinha zoom_out_map 5/11 (Thinkstock/VEJA/VEJA)

A tabelinha consiste em evitar o sexo desprotegido durante o período fértil – ou seja, entre o décimo e o décimo oitavo dia depois da menstruação. O índice de falha é muito alto, entre 5% e 10%. O método é considerado falho porque nem sempre a ovulação é regular e acontece nos mesmos dias.

6. DIU (Dispositivo Intrauterino) zoom_out_map 6/11 (Spike Mafford/Thinkstock/VEJA/VEJA)

É inserido no útero por um médico e impede a subida dos espermatozoides pelas trompas. O Diu de cobre está no mercado desde os anos 1970. Esse método não libera hormônios. A contracepção acontece uma vez que o cobre tem ação espermicida. Uma vez inserido, dura de sete a dez anos. Pode apresentar entre 1,5% e 2% de ineficácia.

7. SIU (Sistema Intrauterino) zoom_out_map 7/11 (Divulgação/VEJA/VEJA)

O Siu é uma espécie de Diu com hormônios. Assim como o Diu, deve ser inserido por um médico, mas, diferente dele, sua ação espermicida não acontece por causa do cobre, mas de hormônios. É considerado tão eficaz quanto uma laqueadura e provoca menos cólica e sangramentos do que o Diu, além de ser mais barato. Há uma década e meia no mercado, sua vida útil é de 5 anos.

8. Adesivo Contraceptivo zoom_out_map 8/11 (Thikstock/VEJA/VEJA)

Deve ser aplicado sobre a pele e permanece colado por 21 dias seguidos. Depois desse período, tira-se o adesivo e a mulher precisa esperar uma semana até colocar um novo. Nesses sete dias, acontece a menstruação. O adesivo libera hormônios e tem a mesma eficácia da pílula. Evita gravidez, mas não protege de doenças sexualmente transmissíveis.

9. Anel Vaginal zoom_out_map 9/11 (Divulgação/VEJA/VEJA)

Contém os mesmos hormônios presentes na maioria das pílulas orais. É inserido dentro da vagina e deve permanecer nela por 21 dias seguidos. Passado esse período, a mulher deve ficar uma semana sem usar o anel até colocar um novo. Evita gravidez, mas não protege de doenças sexualmente transmissíveis.

10. Coito Interrompido zoom_out_map 10/11 (Thinkstock/VEJA/VEJA)

Método usado quando, na relação sexual, o pênis é retirado da vagina antes da ejaculação, evitando a entrada do sêmen. Pode ser ineficaz, porque uma pequena quantidade de esperma que entrar em contato com a vagina já é capaz de provocar uma gravidez indesejada. Não evita doenças sexualmente transmissíveis.