Pazuello convida governadores para ato de recebimento da vacina

O ministro da Saúde Eduardo Pazuello convidou os governadores dos estados a participarem de um “ato simbólico de recebimento das vacinas”. O evento será realizado às 7h de segunda-feira, 18, no Centro de Distribuição Logística do Ministério da Saúde, em Guarulhos, São Paulo.

O convite foi compartilhado pela governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, no Twitter. “Acabo de receber do Ministério da Saúde o convite para o ato simbólico de entrega das vacinas que iniciarão a imunização dos brasileiros e brasileiras”, escreveu Fátima.

O ato marcará o início da distribuição das 6 milhões de doses da CoronaVac, vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, aos estados. A pasta diz que a vacinação nacional começa na quarta-feira, 20, às 10h. O intervalo entre o envio e o início da campanha seria destinado para os estados organizarem sua logística interna, de acordo com o ministro Eduardo Pazuello.

Até o momento, o Ministério da Saúde não informou a quantidade a ser enviada para cada local. Em coletiva de imprensa realizada na tarde deste domingo, 17, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse que a pasta destinou ao estado de São Paulo 1.357.640 doses. As outras 4.636.936 serão distribuídas às outras unidades da federação.