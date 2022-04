Parecer sobre CoronaVac para grupo de 3 a 5 anos será divulgado até sexta

Após uma nova rodada de reuniões, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou nesta segunda-feira, 4, que o parecer de especialistas sobre a liberação da CoronaVac para crianças de 3 a 5 anos deve ser divulgado até esta sexta-feira, 8. Este documento vai fornecer subsídios para a avaliação dos técnicos da agência. A vacina, do Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, recebeu autorização da Anvisa para ser aplicada no público com mais de seis anos em janeiro deste ano.

A reunião desta segunda-feira contou com a participação de representantes do Butantan, da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), da Sociedade Brasileira de Imunologia (SBI) e da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco).

Na primeira parte da reunião, os representantes do instituto apresentaram dados e responderam questões elaboradas pelos especialistas convidados. Depois, apenas os técnicos da Anvisa e os integrantes das sociedades médicas debateram sobre as informações apresentadas.

O pedido de ampliação do imunizante para a faixa de 3 a 5 anos foi feito no dia 11 do mês passado. No processo de análise de imunizantes para crianças, a agência avalia dados como: segurança, eventos adversos, ajuste de dosagem da vacina e fatores específicos dos organismos das crianças em fase de desenvolvimento.

