É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Saúde

Parar de comer quatro horas antes de dormir pode beneficiar o cérebro, sugere estudo

Análise com 47 mulheres também sugere que concentrar as refeições em uma janela de oito a nove horas por dia pode trazer benefícios cognitivos

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jul 2026, 08h00 | Atualizado em 28 jul 2026, 15h57
HORA DO COMIDA - Balanço: o jantar realmente pede refeições mais leves
Declínio cognitivo: horário das refeições pode influenciar a saúde do cérebro (//Getty Images)
Continua após publicidade
Parar de comer quatro horas antes de dormir pode beneficiar o cérebro, sugere estudo Priorizar nos meus resultados Google

Será que o horário das refeições pode influenciar a saúde do cérebro? Um pequeno estudo que será apresentado na NUTRITION 2026, congresso da Sociedade Americana de Nutrição, indica que sim. Pesquisadores observaram que mulheres entre 50 e 79 anos que concentraram a alimentação em uma janela de até nove horas por dia tiveram um desempenho melhor em alguns testes de memória e raciocínio do que aquelas que comeram ao longo de cerca de 12 horas diárias.

O resultado chama atenção porque as duas estratégias levaram à mesma perda de peso. Ou seja, o possível benefício cognitivo parece estar relacionado ao tempo em que as participantes passaram sem comer, e não apenas ao emagrecimento.

É importante destacar, porém, que os dados ainda são preliminares. O estudo envolveu apenas 47 mulheres, foi apresentado em um congresso científico e ainda não passou pela revisão por pares, etapa em que outros especialistas avaliam a qualidade da pesquisa antes da publicação em uma revista científica.

Como foi o estudo

As voluntárias tinham entre 50 e 79 anos e apresentavam sobrepeso ou obesidade. Todas seguiram uma dieta com redução de aproximadamente 500 calorias por dia durante seis meses.

Siga
Continua após a publicidade

A diferença estava no relógio. Um grupo foi orientado a consumir todas as refeições em um período de menos de nove horas, geralmente entre 10h e 18h. O outro manteve um padrão mais comum, distribuindo a alimentação ao longo de cerca de 12 horas por dia.

Ao final do acompanhamento, ambos os grupos haviam perdido cerca de 7 quilos, em média. Apesar do emagrecimento semelhante, as mulheres que restringiram o horário das refeições tiveram melhor desempenho em testes que avaliam planejamento, organização e resolução de problemas, habilidades importantes para atividades do dia a dia, como planejar tarefas, tomar decisões e encontrar soluções.

Continua após a publicidade

Elas também cometeram menos erros em avaliações de memória e aprendizagem, embora essa diferença não tenha sido suficiente para confirmar um benefício estatisticamente significativo. Já outras capacidades, como velocidade de resposta e habilidade de realizar várias tarefas ao mesmo tempo, permaneceram semelhantes entre os grupos.

Segundo a coordenadora do estudo, Sue Shapses, da Universidade Rutgers, os resultados sugerem que encerrar a alimentação cerca de quatro horas antes de dormir e concentrar as refeições em uma janela de oito a nove horas pode oferecer vantagens além da perda de peso.

Continua após a publicidade

Isso significa que reduz o risco de demência?

Ainda não. Embora os pesquisadores levantem a hipótese de que a estratégia possa ajudar a preservar a saúde do cérebro ao longo do tempo, o estudo não avaliou casos de demência nem de doença de Alzheimer. O que foi medido foi o desempenho das participantes em testes cognitivos realizados após seis meses.

Segundo os pesquisadores, a ideia é plausível. Obesidade, alterações metabólicas e inflamação estão associadas a um maior risco de declínio cognitivo. Além disso, estudos sugerem que respeitar melhor o ritmo biológico do organismo pode trazer benefícios para o metabolismo e o cérebro. Mas ainda não está claro se restringir o horário das refeições é suficiente para reduzir o risco de desenvolver demência.

Continua após a publicidade

“A simples perda de peso já ajuda a retardar parte do declínio cognitivo relacionado ao envelhecimento, e esses dados sugerem que pode haver benefícios adicionais se você parar de comer 4 horas antes de dormir e reduzir a ingestão de alimentos para 8 a 9 horas por dia, em comparação com a janela alimentar usual de 12 horas por dia”, afirmou Sue Shapses, professora da Universidade Rutgers e do Centro Médico Rutgers-RWJ, e principal autora do estudo, em comunicado.

Os autores da análise pretendem repetir o experimento com um número maior de participantes e investigar quais mecanismos biológicos podem explicar os resultados.

Publicidade
TAGS:
Alimentação
terceira idade
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).