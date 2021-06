Paquetá inicia vacinação em massa de toda a população adulta

A população adulta da Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, começou a receber neste domingo, 20, doses do imunizante de Oxford-AstraZeneca. A vacinação em massa faz parte de uma ação da Secretaria Municipal de Saúde com apoio da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) que tem com objetivo de avaliar os efeitos da imunização em larga escala. Estudos semelhantes já foram conduzidos nas cidades de Serrana e Botucatu, em São Paulo.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, acompanhou o início da vacinação na manhã deste domingo.

Paquetá foi escolhida para esse estudo por ter uma série de características, como o fato de ser uma ilha, com uma única entrada e saída pela Baía de Guanabara. O bairro tem apenas uma unidade de saúde, que possui um cadastro de saúde da família bem consolidado com capacidade de monitorar a evolução dos casos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 1,6 mil moradores da ilha, que pertence ao município do Rio de Janeiro, devem ser imunizados neste domingo com a vacina de Oxford-Astrazeneca, produzida pela Fiocruz. Até o dia 17 de junho, 1.946 pessoas já haviam recebido a primeira dose de alguma das vacinas contra a Covid-19 em Paquetá, e 1.132 moradores a segunda dose até a mesma data. A ilha tem cerca de 4.100 habitantes.

