Países da UE não vão exigir testes de viajantes vacinados contra Covid-19

Os países membros da União Europeia (UE) vão deixar de exigir testes de viajantes vacinados contra a Covid-19. As novas normas, que passam a valer em 1º de março, se aplicarão às pessoas que completaram o ciclo vacinal há no máximo 270 dias ou se recuperaram da doença nos últimos 180 dias.

“Os países devem revogar as restrições temporárias de viagens não essenciais em direção a União para as pessoas que tomaram vacinas aprovadas pela UE ou OMS, com a condição de terem recebido a última dose do ciclo primário ao menos 14 dias antes da chegada e não mais de 270 dias antes da chegada ou que tenham recebido uma dose de reforço”, diz o conselho da UE, em nota.

Entre as vacinas aceitas estão as da Pfizer/BioNTech, Moderna, Janssen, Oxford/AstraZeneca e Novavax. No caso dos imunizantes liberados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) Sinovac (CoronaVac), da Sinopharm, da Bharat Biotech e a Covovax do Instituto Sérum, também serão aceitas, mas os estados membros também podem exigir um teste PCR negativo realizado no mínimo 72 horas antes da partida e podem aplicar medidas adicionais, como quarentena ou isolamento. “Um teste PCR negativo antes da partida também pode ser exigido para pessoas que se recuperaram da COVID-19, bem como para pessoas que foram vacinadas com uma vacina aprovada pela UE, mas não possuem um certificado da UE ou equivalente”, conta a nota.