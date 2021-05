Paciente com cepa indiana do coronavírus é intubado no Maranhão

Piorou o estado clínico de um tripulante com Covid-19 do navio chinês MV Shandong da Zhi, ancorado a 50 quilômetros da costa do Maranhão. A equipe médica do hospital da rede privada onde o indiano de 54 anos está internado desde o dia 14, em São Luís, foi obrigada a intubá-lo. O paciente foi infectado com a variante indiana do coronavírus, considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) de alta transmissibilidade e potencialmente mais resistente às vacinas.

A Secretaria de Estado de Saúde do Maranhão disse que dos 24 tripulantes do navio, 15 testaram positivo para Covid-19 e 9 tiveram o diagnóstico negativo. Das seis amostras com maior carga viral, todas apresentaram resultado positivo para a cepa indiana. O tripulante indiano teve uma manifestação mais grave da doença e foi internado. A Vigilância Sanitária Estadual também notificou a proibição de o navio atracar na área portuária.

Segundo o secretário de Saúde do Maranhão, Carlos Lula, disse em entrevista à Globonews, o governo tem promovido testagem com toda a equipe médica que tem contato com o paciente infectado pela nova variante. De 85 amostras coletadas, pelo menos 40 tiveram resultado negativo.

O Ministério da Saúde já foi comunicado e uma equipe da Secretaria de Vigilância em Saúde foi deslocada para São Luís a fim de fazer mais testes no restante da tripulação, que está em isolada em cabines individuais no navio. Até o momento, segundo a Secretaria de Saúde, não há identificação de transmissão local da variante indiana.