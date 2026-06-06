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Um novo medicamento experimental, o berobenatide da Pfizer, promete revolucionar o tratamento da obesidade e diabetes com aplicações mensais, diferentemente dos atuais Ozempic e Wegovy. Apresentado na ADA, os primeiros resultados são animadores, indicando perda de peso e melhora do controle glicêmico. Saiba mais sobre essa inovação que pode simplificar a rotina de milhões, aguardando fase final de testes.

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O tratamento da obesidade poderá ganhar um novo capítulo. Foram apresentados no congresso da Associação Americana de Diabetes (ADA) os resultados de um medicamento experimental da mesma classe de Ozempic e Wegovy, mas com a possibilidade de ser aplicado apenas uma vez por mês.

Criado pela Pfizer, o berobenatide tem esse diferencial em relação aos análogos de GLP-1 hoje disponíveis, que exigem uma injeção semanal.

Na prática, reduzir a frequência pode facilitar a rotina de quem precisa manter o tratamento por longos períodos.

Só um ponto para deixar claro: o remédio ainda está em investigação e precisará confirmar eficácia e segurança em estudos maiores.

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Ozempic mensal?

O berobenatide foi testado em ao menos três estudos clínicos. Segundo a Pfizer, os resultados ajudaram a selecionar as doses que serão avaliadas na fase 3 – a última da pesquisa clínica – e indicaram uma tolerabilidade considerada favorável, inclusive durante a transição de aplicações semanais para mensais.

No último desses braços de pesquisa, os cientistas avaliaram a manutenção mensal em adultos com obesidade ou sobrepeso sem diabetes tipo 2. Os voluntários passaram inicialmente por uma etapa de ajuste semanal das doses e, depois, receberam injeções mensais. A proposta é encontrar um esquema capaz de combinar perda de peso significativa com uma rotina mais simples.

Em outro desses estudos, participantes que chegaram à dose semanal de 2,4 miligramas apresentaram perda média de peso próxima de 16%, sem estabilização aparente da curva ao final de 32 semanas dessa etapa. O dado não foi ajustado em relação ao placebo (canetas sem princípio ativo) e não deve ser interpretado como resultado definitivo do esquema mensal.

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Na pesquisa que incluiu adultos com obesidade ou sobrepeso e diabetes tipo 2, a dose semanal de 1,6 miligrama foi associada a uma queda de 2,2 pontos percentuais na hemoglobina glicada após 28 semanas, ante redução de 0,2 ponto no grupo placebo. A hemoglobina glicada é um exame importante do controle da glicose no sangue.

A Pfizer também destaca que a apresentação mensal em estudo tem volume de injeção de 0,5 mililitro. A empresa planeja dez estudos de fase 3 com o berobenatide em 2026, incluindo pesquisas sobre controle crônico do peso e condições relacionadas à obesidade, como apneia obstrutiva do sono e osteoartrite do joelho.

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Segundo o endocrinologista Alexander Benchimol, que acompanhou a apresentação em primeira mão em Nova Orleans, nos EUA, a aplicação mensal do medicamento em estudo facilitaria muito a adesão e o engajamento ao tratamento de pessoas com obesidade.

Apesar do entusiasmo, ainda faltam respostas essenciais. Os estudos de fase 3 deverão mostrar se os benefícios permanecem em grupos maiores, por períodos mais longos e com um perfil de segurança adequado. Por essas e outras, ainda não há previsão de aprovação regulatória ou chegada ao mercado.

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