Oxford: Saúde altera data de partida de avião que buscará doses na Índia

O Ministério da Saúde informou nesta quinta-feira, 14, que o avião da companhia aérea Azul que buscará 2 milhões de doses da vacina de Oxford na Índia deve sair do Brasil somente na sexta-feira, 15, às 23h. O prazo inicial previsto inicialmente era esta quinta-feira, 14.

As doses foram produzidas pelo Instituto Serum e a importação já foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O avião partiria, inicialmente, do Aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo, nesta quinta, mas faria uma escala ao Aeroporto de Guararapes, em Recife. A partida da cidade pernambucana para Mumbai, na Índia, foi reprogramada “por questões logísticas internacionais”, diz a pasta.

De acordo com a nota, “a data de retorno do avião ao Brasil, com a carga de vacinas estimada em 15 toneladas, ainda está sendo avaliada de acordo com o andamento dos trâmites da operação de logística feita pelo Governo Federal em parceria com a Azul”. Há, contudo, uma previsão: o sábado, 16. O pouso deverá ser no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

A liberação da Anvisa para o uso emergencial do medicamento poderá ocorrer no domingo, 17, data em que está marcada uma reunião para avaliar o pedido feito pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que produzirá as doses no Brasil. A CoronaVac, do Instituto Butantan, também passará pela mesma análise.