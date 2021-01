Oxford: Índia libera envio de doses da vacina ao Brasil

A Agência Reuters informou na tarde desta quinta-feira, 21, que a Índia deve encaminhar doses prontas da vacina da Universidade de Oxford e da farmacêutica AstraZeneca ao Brasil nesta sexta-feira, 22.

Especialistas do alto escalão da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), destinatário das doses no Brasil, confirmaram a VEJA a negociação, mas só devem se pronunciar oficialmente uma vez que o agendamento para entrega seja concluído — a cautela está ligada ao cancelamento que ocorreu na semana passada, quando havia a expectativa que as doses fossem entregues inicialmente.

O frete diz respeito a 2 milhões de doses já prontas que devem estar aptas para sair da instituição no Rio de Janeiro rumo ao depósito do Ministério da Saúde — que as encaminhará aos estados brasileiros — ainda no ainda no sábado, 23. Essas doses já têm liberação emergencial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, portanto, não há restrição de seu uso nos grupos prioritários.

Nesta tarde, o presidente Jair Bolsonaro publicou a informação da em suas redes sociais. Na publicação, publicou uma foto ao lado do chanceler Ernesto Araújo.