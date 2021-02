Oxford: Fiocruz receberá primeiro lote de matéria-prima no sábado

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) aguarda receber da China o primeiro lote de matéria-prima para finalizar no Brasil doses da vacina da Universidade de Oxford e da farmacêutica AstraZeneca neste sábado, 6.

A previsão é que a instituição receba material suficiente para finalizar 15 milhões de doses ainda neste mês de fevereiro. A ideia é que ocorram três remessas ao todo. Ainda não há informações, contudo, de quantas doses farão parte desse primeiro envio.

Há grande expectativa para a chegada desse material, que passou por entraves de exportação — o que acabou atrasando o cronograma de entrega da Fiocruz. O Ministério da Saúde tem contrato com a fundação para fornecimento de pelo menos 100,4 milhões de doses até agosto e outras 110 milhões (produzidas 100% no Brasil) até o fim do ano.

A vacina de Oxford já teve uso emergencial autorizado no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o pedido de registro definitivo está em andamento.

Em nota, o Ministério da Saúde informou que a carga sairá de Xangai, na China, na sexta-feira, às 7h35 (20h35 de quinta-feira, horário de Brasília) e tem previsão de chegada no próximo sábado (6), às 17h50, no aeroporto internacional do Galeão.