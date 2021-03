Oxford: Fiocruz antecipa entrega de lote com 580.000 vacinas

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) entregou nesta quinta-feira, 18, o segundo lote de vacinas produzidas na instituição com Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) importado. A cota com 580.000 aplicações era inicialmente esperada para amanhã, sexta.

Com a entrega, o Ministério da Saúde recebeu 5 milhões e 80.0000 doses do imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. Até o fim do mês de março a instituição planeja liberar um total de 3,8 milhões de doses.

Ao todo, considerando o primeiro e o segundo semestre, a Fiocruz é responsável por 210, 4 milhões de doses de imunizantes contra a Covid-19. Outros 12 milhões de aplicações do mesmo medicamento chegarão por meio do Instituto Serum, na Índia.

A Fiocruz é a principal parceira do Ministério da Saúde no PNI contra a Covid-19. A instituição no Rio de Janeiro é responsável por 39% das doses de vacinas contra a Covid-19 contratadas para este 2021.