Oxford: doses da Índia chegam ao Brasil nesta sexta à tarde

O Ministério da Saúde confirmou nesta quinta-feira, 21, que a importação de 2 milhões de doses da vacina de Oxford/AstraZeneca está confirmada. Em nota, a pasta informou que a previsão de chegada na própria sexta-feira “no fim da tarde”.

“A carga vinda da Índia será transportada em voo comercial da companhia Emirates até o Aeroporto de Guarulhos e, após trâmites alfandegários seguirá em aeronave da Azul para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro”, está descrito no documento. Não há, contudo, informações de quando as doses devem sair da Índia. As aplicações foram produzidas no Instituto Serum.

Funcionários da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) afirmaram à reportagem de VEJA que a entrega das doses ao Ministério da Saúde ocorrerá no sábado, 23. Caberá ao governo federal fazer a distribuição aos estados.