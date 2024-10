Ouvir música após cirurgia reduz dor e ansiedade, revela estudo

Um novo estudo apresentado no congresso do American College of Surgeons sugere que ouvir música após cirurgias pode ser um método eficaz para reduzir a dor e a ansiedade, além de diminuir a necessidade de analgésicos opioides, como a morfina.

A pesquisa, conduzida pela California Northstate University College of Medicine, analisou 35 estudos que envolviam cerca de 3.736 pacientes e mostrou que essa intervenção simples pode melhorar significativamente a recuperação após a operação.

Os dados coletados indicam que a música pode levar a uma redução média de 20% na percepção de dor entre os pacientes.

Esse efeito foi medido por duas escalas validadas de autoavaliação, nas quais os participantes relataram suas experiências de dor antes e depois de ouvirem música.

Além disso, os pacientes que ouviram sons utilizaram menos da metade da quantidade de morfina em comparação aos que não tiveram acesso a essa intervenção: em média, 0,758 mg contra 1,654 mg.

Impacto na ansiedade e na frequência cardíaca

Os benefícios da música não se restringem apenas à dor. O estudo também constatou que ela ajuda a reduzir a ansiedade, com uma diminuição média de 2,5 pontos nos níveis relatados pelos pacientes, segundo o State-Trait Anxiety Inventory, uma ferramenta que mede a ansiedade em uma escala de 80 pontos.

Além disso, a frequência cardíaca dos pacientes que ouviram música apresentou uma queda média de 4,5 batimentos por minuto, um fator importante, pois a manutenção de uma frequência cardíaca saudável contribui para uma recuperação mais eficiente, garantindo a circulação adequada de oxigênio e nutrientes pelo corpo.

Os pesquisadores ressaltaram que a música pode proporcionar um ambiente calmo e relaxante, facilitando a transição dos pacientes ao acordarem da anestesia, momento frequentemente associado a sentimentos de desorientação e ansiedade. Isso se deve, em parte, porque a música oferece conforto e um senso de familiaridade, ajudando os pacientes a se sentirem mais seguros e menos estressados durante a recuperação.

Uma abordagem acessível

Embora os autores do estudo não consigam afirmar categoricamente que a música resulta em menos dor física, eles observam que a percepção dos pacientes sobre sua dor é igualmente relevante. O simples ato de ouvir música pode levar à dissociação e ao relaxamento, permitindo que se acalmem sem a necessidade de um esforço mental significativo.

O estudo sugere que essa abordagem acessível pode ser facilmente implementada nos cuidados pós-operatórios, sem custos adicionais e com um esforço mínimo por parte dos pacientes. No entanto, os pesquisadores também notaram que variáveis, como a duração do tempo em que os pacientes ouviram música, não puderam ser completamente controladas na análise, indicando a necessidade de mais pesquisas nesse campo.