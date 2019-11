Os óculos escuros podem fazer mal aos olhos. Saiba como devem ser usados

O uso de óculos escuros é importante para proteger os olhos contra a ação direta dos raios ultravioletas. No entanto, especialistas alertam que estar sempre de óculos de sol pode, na verdade, prejudicar a saúde dos olhos. Isso porque a luz solar é benéfica para a visão, portanto, quando se passa muito tempo escondendo os olhos atrás do acessório, eles podem não receber iluminação suficiente.

“Usar óculos escuros frequentemente impede os olhos de absorver a luz necessária, essencial para que o ritmo circadiano do corpo funcione adequadamente”, explicou o médico Joseph Michael Mercola ao Medical Daily. O ritmo circadiano, também chamado de relógio biológico, é responsável por regular as funções do corpo durante as 24 horas do dia e muitas de suas atividades estão relacionadas à presença ou ausência de luz.

Muitas pessoas utilizam o acessório mesmo quando não estão diretamente expostas ao sol, como no transporte público ou dentro de ambientes fechados. Segundo Mercola, esse hábito pode interferir no funcionamento do nosso relógio interno e prejudicar o humor e o sono, além de aumentar o risco de insônia e depressão.

Quando usar?

É imprescindível comprar óculos escuros adequados. Eles precisam ser capazes de bloquear 99% a 100% dos raios UVA e UVB. Isso significa que não é qualquer acessório que vai proteger os olhos. Ou seja, é bom evitar comprá-los em lojas populares ou em camelôs, por exemplo. A recomendação é procurar uma loja especializada e, se possível, consultar um oftalmologista antes.

Uma vez que tenha os óculos de sol em mãos é necessário utilizá-los nos momentos adequados. Em dias ensolarados, por exemplo, eles são fundamentais, mas apenas nos horários de maior intensidade (entre 10 horas e 16 horas).

Os motoristas também devem ficar atentos ao uso do acessório em dias de sol intenso já que além de receber a exposição direta do sol, a luz ainda reflete no para-brisas, criando uma segunda fonte de raios UVA/UVB. “Você está recebendo a exposição direta do sol e uma segunda exposição da luz refletida”, explicou Stephen Foster, da Escola de Medicina de Harvard, nos Estados Unidos, ao Medical Daily.

Para quem mora ou viaja para lugares em altitudes mais altas, o uso dos óculos escuros também é importante.