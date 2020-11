Os medicamentos mais procurados pelos brasileiros durante a pandemia

- Tratamento e prevenção da Covid-19

Maior site de pesquisa de medicamentos do país, o Consulta Remédios fez um estudo inédito sobre quais as drogas que despertaram mais interesse dos brasileiros durante a pandemia. Em primeiro lugar no levantamento realizado entre abril e setembro aparecem itens associados nos últimos meses à prevenção e ao combate do coronavírus. Mesmo sem nenhuma comprovação de eficácia em tratamentos contra a Covid-19, a Ivermectina monopolizou a curiosidade dos internautas, ocupando o primeiro lugar no período. Somente em julho o serviço registrou mais de 7 milhões de buscas a respeito da substância utilizada no tratamento de infecções provocadas por parasitas intestinais.

- Saúde mental

Muitos distúrbios de humor e crises de ansiedade foram desencadeados pelo período de isolamento. Não por acaso, a plataforma registrou alta na procura por informações relacionadas a drogas como o Donaren e a Fluoxetina, ambas utilizadas em tratamentos contra a depressão.

- Vida sexual (foto)

A julgar pelas pesquisas feitas no Consulta Remédios, o período de quarentena não afetou a libido de muitos casais. Medicamentos contraceptivos e remédios indicados para disfunção erétil tiveram um aumento na procura por esclarecimentos.

- Emagrecimento

Quatro em cada dez brasileiros ganharam peso durante a pandemia, o que se refletiu na busca de informações sobre dietas na plataforma.

Publicado em VEJA de 2 de dezembro de 2020, edição nº 2715