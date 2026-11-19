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Além dos exames tradicionais, pessoas com diabetes precisam monitorar a saúde do corpo inteiro. Este guia detalha testes cruciais para cognição, fígado, intestino, rins e coração, muitas vezes negligenciados, mas essenciais para prevenir complicações. Converse com seu médico sobre quais são relevantes para seu caso.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Quando se fala em diabetes, a lista de exames que vem à cabeça costuma ser curta: glicemia, hemoglobina glicada, colesterol e a balança. Todos são essenciais. Mas a doença conversa com o corpo inteiro, do cérebro ao intestino, do fígado ao sono.

Por isso, há exames que quem convive com a condição deveria fazer com mais frequência do que o restante da população. Minha ideia não é criar uma lista extensa para exigir no laboratório. É oferecer um roteiro para você conversar com o seu médico sobre o que faz sentido no seu caso.

Teste de cognição

Pessoas com diabetes tipo 2 têm entre 50% e 100% mais chance de desenvolver demência do que quem não tem a doença. Perguntar como anda a memória deveria fazer parte da rotina. A Associação Americana de Diabetes recomenda testes de rastreamento sempre que houver suspeita de declínio cognitivo. Mesmo sem queixa alguma, recomenda o teste todo ano para todos a partir dos 65 anos.



No Brasil, uma boa opção é o 10-CS, um teste rápido desenvolvido por pesquisadores brasileiros. Ele não exige leitura nem desenho e leva em conta a escolaridade. Flagrar o problema cedo muda o tratamento, porque esquecer doses de insulina pode ser perigoso.

De olho no fígado

A pesquisa de hepatite C é outro exame pouco lembrado. A infecção pode passar décadas sem sintomas enquanto provoca fibrose no fígado, e está associada a maior risco de diabetes. A recomendação é que todo adulto com diabetes faça o teste ao menos uma vez.

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Também é fundamental olhar para a gordura no fígado, presente em cerca de sete em cada dez pessoas com diabetes tipo 2. Nesses casos, o médico deve calcular o FIB-4, uma conta simples que usa a idade, as enzimas TGO e TGP e a contagem de plaquetas. O resultado indica se a gordura já pode ter evoluído para fibrose avançada ou cirrose.

Rastreio de câncer de intestino

Estudos observacionais mostram que pessoas com diabetes têm risco cerca de 27% maior de câncer colorretal. Seguir o rastreamento corretamente, portanto, é ainda mais importante. Sociedades médicas brasileiras, como a de Coloproctologia, recomendam começar aos 45 anos.



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Em outubro, o Ministério da Saúde oficializou no SUS o rastreamento com o teste imunoquímico de sangue oculto nas fezes, a cada dois anos, dos 50 aos 75 anos. O teste de sangue oculto é uma porta de entrada válida. A colonoscopia, porém, segue como padrão-ouro, porque permite enxergar e retirar pólipos no mesmo procedimento.

Vitamina B12: atenção à metformina

A metformina, um dos pilares do tratamento do diabetes tipo 2, pode reduzir a absorção da vitamina B12 com o uso prolongado. A deficiência causa anemia, fraqueza, formigamentos e outras alterações neurológicas, às vezes confundidas com a neuropatia diabética. A dosagem periódica é simples e essencial para quem usa o remédio.

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Rins na mira

Muita gente faz apenas a dosagem de creatinina. Mas o médico deve calcular também a taxa de filtração glomerular, que estima quanto o rim filtra. Não é raro a creatinina estar normal enquanto a filtração já está reduzida.



Outro exame esquecido é a pesquisa de albumina na urina, hoje feita numa amostra isolada. A antiga coleta de 24 horas ficou no passado. Mesmo que o resultado venha normal, o exame deve ser repetido todo ano. Muitas pessoas já chegam ao diagnóstico do diabetes com doença renal crônica e não sabem, simplesmente porque esses dois exames não foram feitos.

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Como vai o sono?

A apneia obstrutiva do sono é bem mais comum em quem tem diabetes, e uma condição piora a outra. Antes de pedir a polissonografia, o médico deve perguntar sobre sinais de alerta: roncos, sono que não descansa, sonolência durante o dia, irritabilidade e queda da memória. É um exame pouco solicitado, que merecia ser mais lembrado.

Novos exames para o coração

O escore de cálcio coronariano é uma tomografia rápida, de baixa radiação, que mostra placas calcificadas nas artérias do coração. A Associação Americana de Diabetes considera razoável realizá-lo em pessoas com diabetes a partir dos 40 anos. Ele é especialmente útil quando o resultado pode ajudar a decidir se o controle dos fatores de risco precisa ser mais agressivo.



Já a lipoproteína(a) é uma partícula semelhante ao colesterol cujo nível é definido principalmente pela genética. Valores elevados aumentam o risco de infarto, trombose e calcificação da válvula aórtica, e quem tem diabetes já parte de um terreno desfavorável. A diretriz americana de dislipidemia de 2026, endossada pela Associação Americana de Diabetes, recomenda dosá-la ao menos uma vez na vida em todos os adultos.

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Nada substitui a consulta

Esta lista não esgota o assunto, e outros exames dependem caso a caso. Há também gestos que devem acontecer em toda consulta: examinar os pés, medir a pressão arterial, o peso, a altura e a circunferência abdominal, e avaliar a força muscular.

Nenhum exame substitui uma boa anamnese, um exame físico cuidadoso, escuta ativa, empatia e atenção. Os exames são necessários, mas só fazem sentido dentro de uma relação de confiança entre médico e paciente.