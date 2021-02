Os estados que mais aceleraram os processos de vacinação na última semana

Nos primeiros dias da vacinação no Brasil, alguns estados tiveram dificuldade para distribuir as doses recebidas da CoronaVac, desenvolvida pelo Instituto Butantan, e da vacina do consórcio Oxford/AstraZeneca, produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e iniciar seus processos de imunização. Na última semana, porém, a maioria das federações do país conseguiu acelerar o atendimento.

Rondônia, Tocantins, Goiás e Amazonas são os principais exemplos. Em relação à semana passada, Rondônia teve o maior aumento registrado: passou de 1.602 doses aplicadas para 18.595 até às 18 horas desta quarta-feira, 3. Um aumento de 1.060,7%. No mesmo período, Tocantins apresentou um crescimento de 799,8% na distribuição, enquanto Goiás teve 688,8% de aumento e já atendeu mais de 100.000 pessoas.

O Amazonas chegou a ter a vacinação suspensa por suspeitas de irregularidades — que incluiriam o recebimento indevido de doses por “fura-filas” — na aplicação de doses. Desde que a situação foi regularizada, foram mais de 63.000 doses aplicadas e um crescimento de 668,2%.

Dois estados da Região Norte, Amapá e o Acre, não disponibilizam dados suficientes de seus processos de vacinação e não tiveram alterações na tabela nesta semana.

O levantamento de VEJA divulga a situação da vacinação nos 26 estados e mais o Distrito Federal com dados do site Coronavírus Brasil, confirmados junto às secretarias estaduais que disponibilizam informações diárias sobre seu processo de imunização.

Confira os números da vacinação nos estados e no país atualizados até às 18h desta quarta-feira, 3: