Os dois melhores remédios para diabetes, segundo pesquisa

Em um grande ensaio clínico que comparou quatro medicamentos usados ​​para tratar diabetes tipo 2, pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade de Minnesota descobriram que a insulina glargina e a liraglutida são as melhores escolhas. Os resultados foram publicados em um par de artigos no periódico The New England Journal of Medicine.

O Brasil é o quinto país em incidência de diabetes no mundo e contabiliza 16,8 milhões de pacientes na faixa etária de 20 a 79 anos, perdendo apenas para China, Índia, Estados Unidos e Paquistão. A estimativa da incidência da doença em 2030 chega a 21,5 milhões, de acordo com o Atlas do Diabetes da Federação Internacional de Diabetes (IDF, na sigla em inglês).

“É o primeiro estudo a comparar a eficácia de quatro medicamentos comumente usados ​​para tratar diabetes tipo 2”, disse Elizabeth Seaquist, endocrinologista e chefe do Departamento de Medicina da faculdade. “Este estudo fornece evidências que os médicos podem usar no desenvolvimento de planos de tratamento com seus pacientes”.

Os participantes que tomaram metformina combinada com liraglutida ou insulina glargina alcançaram e mantiveram seus níveis sanguíneos dentro dos níveis adequados por mais tempo em comparação com os medicamentos sitagliptina ou glimepirida. Isso se traduziu em aproximadamente seis meses a mais com os níveis de glicose no sangue na faixa-alvo em comparação com a sitagliptina, que foi a menos eficaz na manutenção dos níveis-alvo. Os efeitos do tratamento não diferiram com base na idade, sexo, raça ou etnia. No entanto, nenhuma das combinações superou esmagadoramente as outras.

Embora haja um consenso geral entre os profissionais de saúde de que a metformina combinada com dieta e exercícios é a melhor abordagem precoce no tratamento do diabetes, não há consenso sobre o que fazer a seguir para manter a glicose alta no sangue sob controle.