É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Saúde

Os danos à saúde provocados pelo vício em pornografia, em alta na era digital

Os prejuízos são comparáveis aos do uso de drogas

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 06h00 | Atualizado em 28 ago 2026, 12h25
OFERTA E DEMANDA - Sites gratuitos e plataformas de conteúdo adulto: onipresença na web e risco de iniciação precoce
OFERTA E DEMANDA - Sites gratuitos e plataformas de conteúdo adulto: onipresença na web e risco de iniciação precoce (M-Production/Getty Images)
Continua após publicidade
Os danos à saúde provocados pelo vício em pornografia, em alta na era digital Priorizar nos meus resultados Google

A obsessão começou cedo — e em um lugar improvável. A. tinha 10 anos quando travou seus primeiros contatos com imagens eróticas e pornográficas em revistas espalhadas sob a bancada do salão de cabeleireiro que frequentava. Depois vieram os filmes alugados ou exibidos na TV de madrugada. Mais tarde, com a internet, ele virou fã de unidades de lanchonetes de fast food que ofereciam computadores de acesso irrestrito — seu canal para o mundo do sexo. O passo seguinte, obviamente, veio com a compra de um smartphone e a oferta interminável de vídeos disponíveis. As cenas se multiplicavam na palma da mão. Já adulto, chegou a passar oito horas por dia consumindo pornografia. “Meu cérebro só pensava em sexo”, conta o vendedor, que pediu anonimato à reportagem de VEJA enquanto continua fazendo tratamento para a dependência. Ele não está só. Com o fácil acesso a sites e a ascensão das plataformas de conteúdo adulto, o chamado uso problemático de pornografia atinge, segundo novos estudos, cerca de 10% da população, podendo evoluir para uma doença mental e destruir famílias.

O consumo de fotos, vídeos e transmissões ao vivo se tornou uma realidade que, para algumas pessoas, transforma prazer em sofrimento. A., como outros que procuram terapia, não dormia e acessava conteúdos até no trabalho. Mas nunca se contentava: “Queria cenas cada vez mais fortes”. Não é por acaso que esse comportamento é visto como uma dependência, compartilhando circuitos cerebrais ativados pelo uso de drogas. “As pessoas desenvolvem uma tolerância à pornografia tradicional e precisam de doses cada vez mais intensas para ter o efeito esperado”, descreve o psiquiatra Thiago Henrique Roza, da Universidade Federal do Paraná (UFPR), que investigou o tema em aplaudido doutorado. É por isso que canais que oferecem de práticas bizarras a zoofilia ganham adeptos, o que tem se tornado ainda mais crítico com filmes protagonizados por avatares de inteligência artificial.

TODOS OS PÚBLICOS - Dependência entre mulheres: relatos crescentes
TODOS OS PÚBLICOS - Dependência entre mulheres: relatos crescentes (M-Production/Getty Images)

O vício não consome apenas horas e horas da vida de homens e mulheres — sim, delas também. Está associado a problemas que vão de abstinência, ansiedade e depressão a dificuldades de construir relacionamentos no mundo real. Também abre portas a outras dependências. A. passou a frequentar boates de prostituição, onde conheceu a cocaína. Numa rotina de intoxicações, perdeu o emprego duas vezes. “Não tenho dúvida que tudo começou com aquele contato com a pornografia lá na infância”, afirma ele, que participa dos encontros virtuais da D.A.S.A. (Dependentes de Amor e Sexo Anônimos).

Siga
Continua após a publicidade

De fato, a iniciação precoce está ligada a maior risco de dependência no futuro. Não se trata de moralismo: de acordo com a psiquiatra Carmita Abdo, professora da USP, já existem estudos de neuroimagem demonstrando que o consumo de vídeos de sexo pode retardar o desenvolvimento cerebral na infância. “O mínimo que vai acontecer é a criança se tornar refém de práticas altamente performáticas que não vai conseguir alcançar ao longo da vida, gerando prejuízos sociais e de autoimagem”, afirma. Daí a preocupação dos especialistas com a propaganda de plataformas de conteúdo adulto como Privacy e OnlyFans, que ganhou novo capítulo com o anúncio de que uma empresa do ramo, a Fatal Fans, virou patrocinadora da camisa do Corinthians. O receio de uma exposição massiva, incluindo a de menores, levou deputados a elaborar um projeto de lei antipornografia que visa limitar a publicidade, sobretudo no contexto esportivo e cultural. Jovens são curiosos por natureza. Restringir acesso, nesse caso, pode resguardar sua psique e favorecer, no momento adequado, uma relação melhor com a sexualidade. “Quando crianças aprendem sobre esses assuntos de forma oportuna e gradativa, ficam inclusive menos vulneráveis à pornografia”, diz a educadora parental Andyara Nóbrega.

TERAPIA - Sessões virtuais ou presenciais: encontros ajudam a tratar compulsão
TERAPIA - Sessões virtuais ou presenciais: encontros ajudam a tratar compulsão (FG Trade/Getty Images)
Continua após a publicidade

É um modo, inclusive, de evitar que o consumo de conteúdos sexuais vire uma espécie de válvula de escape emocional a partir da adolescência, o que ocorreu com o influenciador Guilherme Gomes, de 25 anos: “Toda vez que eu me sentia triste, assistia. Se ficava muito feliz, assistia também. Qualquer sensação me levava ao mesmo lugar”. Segundo a sexóloga francesa Aurore Malet-­Karas, autora do livro Cérebro, Sexo e Amor (Editora Contexto), muitas pessoas recorrem à pornografia hoje como meio de aliviar o estresse, o que pode criar um círculo vicioso que não anula a fonte original de tensão e ainda cria uma nova, capaz de prejudicar a rotina e a conexão com o parceiro e outras pessoas.

Não por acaso, o uso problemático de pornografia costuma exigir tratamento médico e psicológico. Gomes conseguiu se libertar, aos poucos, graças a sessões de terapia. “Você não melhora do dia para noite, mas cai e levanta várias vezes. Só procurando ajuda para não cair ainda mais fundo”, diz o influenciador. Terapias em grupo ou individuais e medicamentos para controle dos impulsos estão entre as abordagens mais efetivas para domar o vício. Uma realidade compartilhada por A. e outros milhares de brasileiros que não deve ser julgada com preconceito, mas encarada com conhecimento e sensibilidade — e prevenida desde cedo.

Continua após a publicidade

Publicado em VEJA de 28 de agosto de 2026, edição nº 3010

Publicidade
TAGS:
Comportamento
Revista
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO PSICÓLOGO

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO PSICÓLOGO

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).