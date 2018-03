Os antialérgicos podem afetar a fertilidade masculina, diz estudo

Os antialérgicos anti-histamínicos, remédios contra alergias, podem afetar a fertilidade do homem, se consumidos em excesso. É o que revela um estudo realizado por pesquisadores do Instituto de Biologia e Medicina Experimental da Argentina e publicado na revista científica Reproduction. Isso ocorre porque o medicamento atinge a produção de hormônios masculinos nos testículos, alterando a quantidade e a mobilidade de espermatozoides. O trabalho revisou a literatura científica sobre o assunto, incluindo pesquisas com humanos e animais.

“É preciso ter mais estudos para confirmar em definitivo o mecanismo, mas nosso achado já é capaz de avaliar os possíveis efeitos negativos dos anti-histamínicos na saúde sexual e reprodutiva”, disse Carolina Mondillo, coordenadora do estudo. “Há o envolvimento importante do remédio na orquestração das funções testiculares, mas ainda há muito a aprender sobre os mecanismos implicados.”

Por enquanto, a recomendação para os anti-histamínicos está inalterada. É fundamental, porém, tomar a medicação com a recomendação médica — e não por conta própria. A automedicação aumenta o risco de qualquer problema associado às medicações.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a infertilidade masculina é responsável por 40% dos casos em que os casais não conseguem engravidar.