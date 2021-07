Os 5 estados que mais avançaram na vacinação em julho

Entre os dias 1º e 20 de julho, o Brasil aplicou 25,3 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Destas, 20,4 milhões de injeções foram utilizadas para aplicação da primeira dose ou do imunizante dose única da Janssen. O que significa que, em média, 1 milhão de brasileiros foi, ao menos, parcialmente imunizado diariamente nesse período.

No entanto, assim como o número de casos e mortes pela doença tem variações entre regiões e estados, o de vacinação também oscila muito. Neste mês, Amapá, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Tocantins foram os estados que mais avançaram na quantidade de pessoas vacinadas, com aumento de, no mínimo, 34%. Destes,Amapá e Tocantins lideram com 35% de aumento.

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina aparecem em seguida, ambos com 34% de aumento no número de habitantes parcialmente imunizados ou que receberam a vacina da Janssen. No outro oposto da lista, as unidades federativas que menos progrediram na imunização no mês de junho são Pará (aumento de 10%), Ceará (19%) e Distrito Federal (19%).

Em números absolutos de doses aplicadas, incluindo primeira e segunda dose, São Paulo foi o estado que mais avançou nesse período, com 7,1 milhões de injeções contra Covid-19 administradas. Em seguida estão Minas Gerais (2,4 milhões) e Rio de Janeiro (2 milhões). Os que menos aplicaram doses neste período foram Roraima (53.803 doses), Amapá (80.649) e Acre (97.271).

Com, em média, 1,2 milhão de doses administradas diariamente, o ritmo de vacinação, que já estava alto em junho, aumentou ainda mais em julho. Apenas nesta semana, o governo federal irá distribuir 8,7 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aos estados.

Confira o avanço da vacinação no Brasil: