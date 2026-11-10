OPAS amplia recomendação de vacina da dengue para faixa de 6 a 59 anos
Recomendação é dirigida a áreas com elevada carga da doença e níveis persistentemente altos de transmissão; pesquisador defende ampliação no SUS
A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) atualizou suas recomendações regionais para a vacina contra a dengue TAK-003 (Qdenga), passando a admitir seu uso em programas públicos de imunização para pessoas de 6 a 59 anos que vivem em áreas com elevada carga da doença e níveis persistentemente altos de transmissão.
No Brasil, o imunizante já contava com registro em bula aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a faixa de 4 a 60 anos. Porém, a recomendação operacional global de saúde pública limitava a priorização dos governos à faixa pediátrica e juvenil, de 6 a 16 anos.
Atualmente, somente adolescentes de 10 a 14 anos podem receber o imunizante gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Já na rede privada, a vacina está disponível para pessoas de 4 a 60 anos.
A mudança não significa que todos os brasileiros de 6 a 59 anos passarão automaticamente a ter direito à vacina pelo SUS. A OPAS ampliou a faixa etária que pode ser contemplada em campanhas públicas, mas deixou a decisão a cargo de cada país.
Na prática, o Brasil poderá avaliar a inclusão de adultos na estratégia de vacinação, desde que considere os critérios epidemiológicos definidos pela entidade.
O documento “Recomendações sobre o uso da vacina contra a dengue na região das Américas”, publicado no último dia 4 de novembro, apresenta dois indicadores para identificar regiões com alta carga da doença ou elevada intensidade de transmissão.
Um deles é a soroprevalência superior a 60% entre crianças de 9 anos. O outro é que a idade média do pico de hospitalizações por dengue deve ser inferior a 16 anos no ano epidêmico mais recente.
“A expansão da coorte na recomendação da OPAS da faixa etária de 6–16 anos em 2023 para 6–59 anos em 2026 amplia substancialmente a população-alvo potencial“, diz a VEJA Vivian Lee, diretora de Medical Affairs da Takeda.
Segundo Lee, no primeiro contrato com o Ministério da Saúde a empresa entregou 15,6 milhões de doses ao SUS, entre 2024 e 2025. O segundo, firmado em junho de 2026, prevê 18 milhões de doses, sendo metade neste ano e o restante até agosto de 2027. O Brasil é o principal destino do imunizante.
A companhia afirma ter sinalizado às autoridades sanitárias brasileiras a disponibilidade para fornecer volumes adicionais da Qdenga aos atualmente contratados, caso sejam solicitados pelo governo federal.
VEJA entrou em contato com o Ministério da Saúde para saber se há interesse na ampliação da oferta da vacina na rede pública. A reportagem será atualizada quando houver retorno.
A Qdenga não é a única vacina contra a dengue disponível no Brasil. O país também conta com a Butantan-DV, desenvolvida pelo Instituto Butantan e aprovada pela Anvisa em 2025. O imunizante é indicado para pessoas de 12 a 59 anos e tem esquema de dose única, diferentemente da Qdenga, que exige duas aplicações.
A vacina do Butantan, no entanto, teve seu uso temporariamente suspenso em junho de 2026, por determinação do Ministério da Saúde, enquanto são investigadas questões relacionadas à sua segurança.
Risco de nova temporada de dengue tão intensa quanto a de 2024 é real, diz pesquisador
Pesquisadores apontam que a nova recomendação da OPAS ganha ainda mais relevância diante do alerta recente de um aumento de 20% a 40% nos casos de dengue no Brasil entre o final de 2026 e o ano de 2027. A projeção foi feita pelo Ministério da Saúde com base em modelagens da Fiocruz.
Segundo Julio Croda, pesquisador da Fiocruz, por trás dos números há um conjunto de fatores que se somam. “O mais importante agora é a mudança de sorotipo“, diz.
A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e possui quatro sorotipos: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4. Cada sorotipo gera proteção duradoura apenas contra ele mesmo. Por isso, uma nova infecção por outro sorotipo pode aumentar o risco de desenvolver formas mais graves da doença.
De acordo com o infectologista, o DENV-3 praticamente não circulou no país entre 2010 e 2022, com menos de 1% das infecções. Mas saltou para cerca de 26% em 2026, já predominando no Nordeste e em São Paulo.
O surgimento ou aumento de um sorotipo que antes não era predominante em uma região pode levar ao aumento de casos devido à maior suscetibilidade da população.
“Foram mais de 15 anos sem DENV-3 circulando, o que significa gerações inteiras sem imunidade a esse sorotipo, um enorme contingente de suscetíveis, que é justamente o combustível das grandes epidemias“, avalia Croda.
Outro fator que pode levar ao aumento dos casos da doença é o El Niño. Ao elevar a temperatura e as chuvas, o fenômeno acelera o ciclo do Aedes aegypti e a replicação do vírus no mosquito, ampliando a área de transmissão.
E o peso dele não é pequeno, afirma Croda. “Estudos mostram que o El Niño explica cerca de 63% da variação dos casos de dengue de um ano para o outro”, diz.
Diante desse cenário, uma nova temporada de dengue tão intensa quanto a de 2024 é “um risco real”, segundo o pesquisador.
“Vale lembrar que 2024, o pior ano da nossa história, com 6,5 milhões de casos prováveis e quase 6 mil mortes, também foi um ano de El Niño; não é coincidência”, avalia.
Uma queda foi observada em 2025, com 1,66 milhão de casos, e cerca de 75% menos até 2026, o que, afirma Croda, deixa a população ainda mais suscetível. De acordo com o infectologista, o El Niño vai encontrar uma população com pouca imunidade ao DENV-3.
“Isso não garante que 2027 repita exatamente a magnitude de 2024, depende de qual sorotipo vai predominar em cada região e de quanta imunidade foi acumulada, mas é uma janela curta e exige preparar a resposta como se uma grande epidemia fosse acontecer”, destaca.
A vacina Qdenga protege contra o sorotipo DENV-3?
A vacina Qdenga é quadrivalente e protege contra os quatro sorotipos (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4), com maior eficácia documentada globalmente contra o DENV-2 e DENV-1, e uma resposta importante na redução de internações e casos graves.
O principal estudo de eficácia e segurança associado ao imunizante acompanhou mais de 20 mil pessoas de 4 a 16 anos de idade por até 4,5 anos.
Os resultados, publicados na revista científica The Lancet, demonstraram uma resposta robusta e sustentada, com mais de 90% de redução das hospitalizações por dengue após 18 meses da segunda dose.
Houve também redução de 84% nas hospitalizações pela doença, com proteção sustentada durante o período de acompanhamento.
A eficácia foi observada contra todos os quatro sorotipos do DENV em indivíduos soropositivos, e contra DENV-1, DENV-2 e DENV-4 em indivíduos soronegativos.
As evidências de eficácia foram obtidas principalmente em crianças e adolescentes. No caso dos adultos, a aprovação foi baseada em estudos de segurança e de immunobridging (ponte imunológica), que permite extrapolar a eficácia de uma vacina para populações não avaliadas diretamente, comparando suas respostas imunológicas com as de populações nas quais a eficácia já foi comprovada, sem a necessidade de novos estudos de eficácia em larga escala.
Um estudo publicado na revista científica Nature, cuja tradução literal é “Extrapolação da imunogenicidade de uma vacina tetravalente contra a dengue (TAK-003) de crianças e adolescentes para adultos” demonstrou que a imunogenicidade da vacina poderia ser extrapolada para adultos.
Esse impacto protetivo foi confirmado na prática brasileira por estudo independente de vida real liderado por Croda, da Fiocruz.
A pesquisa avaliou quase 92 mil adolescentes vacinados durante surtos epidemiológicos em São Paulo, sendo considerado o maior estudo de mundo real já feito com a vacina.
Publicados na revista The Lancet, os resultados apontam que a vacina teve 87,9% de efetividade contra hospitalizações e 73,1% de proteção contra dengue sintomática com o esquema completo de duas doses.
“A proteção foi durável mesmo com uma dose, acima de 60% em todos os momentos e chegando a 77% após um ano, e mantida apesar da reemergência do DENV-3”, afirma o pesquisador.
Croda menciona ainda a experiência de vacinação de vacinação em massa de Dourados (MS), que imunizou a população de 4 a 59 anos com a Qdenga, em janeito de 2024. Os dados de mundo real, afirma o infectologista, reforçam a segurança e a efetividade nessa faixa ampla.
“Portanto, há sim base epidemiológica e de evidência para estender a imunização aos adultos, respeitando a disponibilidade de doses e o perfil de transmissão de cada local”, diz.
A vacina Qdenga está aprovada em 43 países e disponível em 31 deles nas regiões da Europa, Ásia e América Latina. Segundo a Takeda, empresa responsável pelo imunizante, já foram distribuídas mais de 30 milhões de doses globalmente ao longo de três anos.
Na região latino-americana, a maioria das doses está destinada a programas públicos na Argentina, Brasil, Colômbia, Honduras, Paraguai e Peru, com a população-alvo no ambiente escolar em vários países.
OPAS diz que aguarda análise de evidências sobre vacina Butantan-DV
No documento que orienta a nova recomendação da OPAS, o órgão recomenda aos países que realizem a vigilância contínua e rigorosa para monitorar a efetividade e a segurança da TAK-003.
Também afirma que os países devem fortalecer os programas de prevenção e controle da dengue, de acordo com o contexto epidemiológico local, e garantir que a introdução da vacina contra a dengue não comprometa a cobertura da vacinação de rotina.
A publicação também cita a suspensão temporária do uso da vacina Butantan-DV. A medida, de caráter preventivo, foi adotada em conjunto com a Anvisa para investigar 42 casos de reações severas e duas mortes suspeitas notificadas entre cerca de 500 mil doses aplicadas até o fim de maio de 2026. Até o momento, não há comprovação de relação direta entre os eventos e o imunizante
A Butantan-DV é a primeira vacina brasileira contra a dengue e a primeira do mundo desenvolvida para ser aplicada em dose única.
“A OPAS aguarda a análise de evidências consolidadas de segurança e farmacovigilância para subsidiar futuras avaliações e recomendações sobre essa vacina”, afirma o documento.