OPAS amplia recomendação de vacina da dengue para faixa de 6 a 59 anos

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) atualizou suas recomendações regionais para a vacina contra a dengue TAK-003 (Qdenga), passando a admitir seu uso em programas públicos de imunização para pessoas de 6 a 59 anos que vivem em áreas com elevada carga da doença e níveis persistentemente altos de transmissão.

No Brasil, o imunizante já contava com registro em bula aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a faixa de 4 a 60 anos. Porém, a recomendação operacional global de saúde pública limitava a priorização dos governos à faixa pediátrica e juvenil, de 6 a 16 anos.

Atualmente, somente adolescentes de 10 a 14 anos podem receber o imunizante gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Já na rede privada, a vacina está disponível para pessoas de 4 a 60 anos.

A mudança não significa que todos os brasileiros de 6 a 59 anos passarão automaticamente a ter direito à vacina pelo SUS. A OPAS ampliou a faixa etária que pode ser contemplada em campanhas públicas, mas deixou a decisão a cargo de cada país.

Na prática, o Brasil poderá avaliar a inclusão de adultos na estratégia de vacinação, desde que considere os critérios epidemiológicos definidos pela entidade.

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O documento “Recomendações sobre o uso da vacina contra a dengue na região das Américas”, publicado no último dia 4 de novembro, apresenta dois indicadores para identificar regiões com alta carga da doença ou elevada intensidade de transmissão.

Um deles é a soroprevalência superior a 60% entre crianças de 9 anos. O outro é que a idade média do pico de hospitalizações por dengue deve ser inferior a 16 anos no ano epidêmico mais recente.

“A expansão da coorte na recomendação da OPAS da faixa etária de 6–16 anos em 2023 para 6–59 anos em 2026 amplia substancialmente a população-alvo potencial“, diz a VEJA Vivian Lee, diretora de Medical Affairs da Takeda.

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Segundo Lee, no primeiro contrato com o Ministério da Saúde a empresa entregou 15,6 milhões de doses ao SUS, entre 2024 e 2025. O segundo, firmado em junho de 2026, prevê 18 milhões de doses, sendo metade neste ano e o restante até agosto de 2027. O Brasil é o principal destino do imunizante.

A companhia afirma ter sinalizado às autoridades sanitárias brasileiras a disponibilidade para fornecer volumes adicionais da Qdenga aos atualmente contratados, caso sejam solicitados pelo governo federal.

VEJA entrou em contato com o Ministério da Saúde para saber se há interesse na ampliação da oferta da vacina na rede pública. A reportagem será atualizada quando houver retorno.

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A Qdenga não é a única vacina contra a dengue disponível no Brasil. O país também conta com a Butantan-DV, desenvolvida pelo Instituto Butantan e aprovada pela Anvisa em 2025. O imunizante é indicado para pessoas de 12 a 59 anos e tem esquema de dose única, diferentemente da Qdenga, que exige duas aplicações.

A vacina do Butantan, no entanto, teve seu uso temporariamente suspenso em junho de 2026, por determinação do Ministério da Saúde, enquanto são investigadas questões relacionadas à sua segurança.

Risco de nova temporada de dengue tão intensa quanto a de 2024 é real, diz pesquisador

Pesquisadores apontam que a nova recomendação da OPAS ganha ainda mais relevância diante do alerta recente de um aumento de 20% a 40% nos casos de dengue no Brasil entre o final de 2026 e o ano de 2027. A projeção foi feita pelo Ministério da Saúde com base em modelagens da Fiocruz.

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Segundo Julio Croda, pesquisador da Fiocruz, por trás dos números há um conjunto de fatores que se somam. “O mais importante agora é a mudança de sorotipo“, diz.

A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e possui quatro sorotipos: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4. Cada sorotipo gera proteção duradoura apenas contra ele mesmo. Por isso, uma nova infecção por outro sorotipo pode aumentar o risco de desenvolver formas mais graves da doença.

De acordo com o infectologista, o DENV-3 praticamente não circulou no país entre 2010 e 2022, com menos de 1% das infecções. Mas saltou para cerca de 26% em 2026, já predominando no Nordeste e em São Paulo.

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O surgimento ou aumento de um sorotipo que antes não era predominante em uma região pode levar ao aumento de casos devido à maior suscetibilidade da população.

“Foram mais de 15 anos sem DENV-3 circulando, o que significa gerações inteiras sem imunidade a esse sorotipo, um enorme contingente de suscetíveis, que é justamente o combustível das grandes epidemias“, avalia Croda.

Outro fator que pode levar ao aumento dos casos da doença é o El Niño. Ao elevar a temperatura e as chuvas, o fenômeno acelera o ciclo do Aedes aegypti e a replicação do vírus no mosquito, ampliando a área de transmissão.

E o peso dele não é pequeno, afirma Croda. “Estudos mostram que o El Niño explica cerca de 63% da variação dos casos de dengue de um ano para o outro”, diz.

Diante desse cenário, uma nova temporada de dengue tão intensa quanto a de 2024 é “um risco real”, segundo o pesquisador.

“Vale lembrar que 2024, o pior ano da nossa história, com 6,5 milhões de casos prováveis e quase 6 mil mortes, também foi um ano de El Niño; não é coincidência”, avalia.

Uma queda foi observada em 2025, com 1,66 milhão de casos, e cerca de 75% menos até 2026, o que, afirma Croda, deixa a população ainda mais suscetível. De acordo com o infectologista, o El Niño vai encontrar uma população com pouca imunidade ao DENV-3.

“Isso não garante que 2027 repita exatamente a magnitude de 2024, depende de qual sorotipo vai predominar em cada região e de quanta imunidade foi acumulada, mas é uma janela curta e exige preparar a resposta como se uma grande epidemia fosse acontecer”, destaca.

A vacina Qdenga protege contra o sorotipo DENV-3?

A vacina Qdenga é quadrivalente e protege contra os quatro sorotipos (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4), com maior eficácia documentada globalmente contra o DENV-2 e DENV-1, e uma resposta importante na redução de internações e casos graves.

O principal estudo de eficácia e segurança associado ao imunizante acompanhou mais de 20 mil pessoas de 4 a 16 anos de idade por até 4,5 anos.

Os resultados, publicados na revista científica The Lancet, demonstraram uma resposta robusta e sustentada, com mais de 90% de redução das hospitalizações por dengue após 18 meses da segunda dose.

Houve também redução de 84% nas hospitalizações pela doença, com proteção sustentada durante o período de acompanhamento.

A eficácia foi observada contra todos os quatro sorotipos do DENV em indivíduos soropositivos, e contra DENV-1, DENV-2 e DENV-4 em indivíduos soronegativos.

As evidências de eficácia foram obtidas principalmente em crianças e adolescentes. No caso dos adultos, a aprovação foi baseada em estudos de segurança e de immunobridging (ponte imunológica), que permite extrapolar a eficácia de uma vacina para populações não avaliadas diretamente, comparando suas respostas imunológicas com as de populações nas quais a eficácia já foi comprovada, sem a necessidade de novos estudos de eficácia em larga escala.

Um estudo publicado na revista científica Nature, cuja tradução literal é “Extrapolação da imunogenicidade de uma vacina tetravalente contra a dengue (TAK-003) de crianças e adolescentes para adultos” demonstrou que a imunogenicidade da vacina poderia ser extrapolada para adultos.

Esse impacto protetivo foi confirmado na prática brasileira por estudo independente de vida real liderado por Croda, da Fiocruz.

A pesquisa avaliou quase 92 mil adolescentes vacinados durante surtos epidemiológicos em São Paulo, sendo considerado o maior estudo de mundo real já feito com a vacina.

Publicados na revista The Lancet, os resultados apontam que a vacina teve 87,9% de efetividade contra hospitalizações e 73,1% de proteção contra dengue sintomática com o esquema completo de duas doses.

“A proteção foi durável mesmo com uma dose, acima de 60% em todos os momentos e chegando a 77% após um ano, e mantida apesar da reemergência do DENV-3”, afirma o pesquisador.

Croda menciona ainda a experiência de vacinação de vacinação em massa de Dourados (MS), que imunizou a população de 4 a 59 anos com a Qdenga, em janeito de 2024. Os dados de mundo real, afirma o infectologista, reforçam a segurança e a efetividade nessa faixa ampla.

“Portanto, há sim base epidemiológica e de evidência para estender a imunização aos adultos, respeitando a disponibilidade de doses e o perfil de transmissão de cada local”, diz.

A vacina Qdenga está aprovada em 43 países e disponível em 31 deles nas regiões da Europa, Ásia e América Latina. Segundo a Takeda, empresa responsável pelo imunizante, já foram distribuídas mais de 30 milhões de doses globalmente ao longo de três anos.

Na região latino-americana, a maioria das doses está destinada a programas públicos na Argentina, Brasil, Colômbia, Honduras, Paraguai e Peru, com a população-alvo no ambiente escolar em vários países.

OPAS diz que aguarda análise de evidências sobre vacina Butantan-DV

No documento que orienta a nova recomendação da OPAS, o órgão recomenda aos países que realizem a vigilância contínua e rigorosa para monitorar a efetividade e a segurança da TAK-003.

Também afirma que os países devem fortalecer os programas de prevenção e controle da dengue, de acordo com o contexto epidemiológico local, e garantir que a introdução da vacina contra a dengue não comprometa a cobertura da vacinação de rotina.

A publicação também cita a suspensão temporária do uso da vacina Butantan-DV. A medida, de caráter preventivo, foi adotada em conjunto com a Anvisa para investigar 42 casos de reações severas e duas mortes suspeitas notificadas entre cerca de 500 mil doses aplicadas até o fim de maio de 2026. Até o momento, não há comprovação de relação direta entre os eventos e o imunizante

A Butantan-DV é a primeira vacina brasileira contra a dengue e a primeira do mundo desenvolvida para ser aplicada em dose única.

“A OPAS aguarda a análise de evidências consolidadas de segurança e farmacovigilância para subsidiar futuras avaliações e recomendações sobre essa vacina”, afirma o documento.