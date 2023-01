ONU divulga diretrizes para gestão da Covid em viagem aérea internacional

A Organização Mundial de Aviação Civil (em inglês, Icao) divulgou suas novas recomendações aos países sobre a gestão de riscos e requisitos de viagens aéreas no contexto da pandemia. O braço das Nações Unidas tem por objetivo o desenvolvimento de princípios e técnicas de navegação aérea internacional, bem como a organização dos transportes aéreos.

No guia, a Icao incentiva a manter a conectividade das viagens, ao mesmo tempo em que se “adotam medidas prudentes e baseadas em evidências para mitigar os riscos contínuos de transmissão da Covid-19″. Esta abordagem contribui para melhorar as viagens, o turismo, o comércio e as economias, segundo o secretário-geral da agência especializada no transporte aéreo, Juan Carlos Salazar.

Recomendações

A orientação da Icao foi publicada em um novo boletim de seu Acordo Colaborativo para a Prevenção e Gestão de Eventos de Saúde Pública na Aviação Civil, o programa ‘CAPSCA’.

As recomendações começam partindo dos princípios que os países devem considerar antes de introduzir requisitos de viagens aéreas e mitigações relacionadas. Isso inclui a necessidade de avaliações de risco regulares e completas, com base em evidências e indicadores comparáveis; avaliação dos recursos de saúde pública aplicáveis nos Estados de partida e de destino; assegurar uma boa comunicação entre os diversos stakeholders envolvidos; e equilibrar o risco à saúde pública com a necessidade de continuidade dos serviços.

“Todas as prioridades constam nas recomendações do Conselho da Icao, que ajudaram o setor na pandemia. Esses princípios permanecem relevantes frente às novas variantes”, disse Salvatore Sciacchitano, presidente do Conselho da Icao.

Além de diretrizes adicionais sobre como os Estados podem continuar a conectividade aérea e como os países podem mitigar os riscos da Covid-19 na aviação, inclusive por meio do aumento da vacinação global, o documento analisa as variantes atuais que circulam globalmente, fornece sugestões sobre como manter as fronteiras abertas e garantir o reconhecimento da tripulação aérea e outros profissionais importantes da aviação civil, e explora as considerações a serem avaliadas pelos países para decidir se devem implementar tais estratégias.

