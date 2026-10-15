🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Saúde

OMS sugere que países considerem vacinar meninas contra o HPV a partir dos 4 anos

Cobertura global da vacina contra o HPV segue em 33%, muito aquém da meta global, que é de 90%, afirmaram especialistas da OMS em reunião na terça-feira, 13

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 15h00
Uma pessoa de cabelos longos e escuros, vestindo camiseta branca, recebendo uma vacina no braço esquerdo. As mãos de um profissional de saúde, usando luvas azuis e jaleco branco, aplicam um curativo no local da injeção. O fundo é branco e desfocado
HPV: cobertura global da vacina contra o vírus, principal causador do câncer de colo de útero, está em 33%, longe da meta de 90%, diz OMS (Reprodução/Getty Images)
Continua após publicidade
OMS sugere que países considerem vacinar meninas contra o HPV a partir dos 4 anos Priorize VEJA no Google

Em 2022, a Organização Mundial da Saúde (OMS) avaliou que uma dose da vacina contra o HPV oferece uma proteção semelhante à de duas doses para meninas de 9 a 14 anos. Países que precisam aumentar a cobertura vacinal contra o vírus, porém, também podem considerar a vacinação de meninas de 4 a 8 anos, afirmaram especialistas do órgão na terça-feira, 13.

Cerca de 165 países já introduziram a vacina contra o papilomavírus humano, afirmou Anthony Scott, presidente do Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas em Imunização (SAGE) da OMS, em reunião com a imprensa. No entanto, a cobertura global da vacina contra o HPV segue em 33%, muito aquém da meta global, que é de 90%, segundo Scott.

Por isso, o grupo incentivou que “os países também podem cogitar a vacinação de rotina de meninas de 4 a 8 anos se isso puder aumentar o uso da vacina e sua cobertura”.

HPV é a sigla em inglês para papilomavírus humano, um grupo de vírus responsável pela maioria dos casos de câncer de colo do útero e também associado a tumores de ânus, pênis, vulva, vagina, boca e garganta.

Siga
Continua após a publicidade

A principal via de transmissão do vírus é pelo sexo, mas a ideia de que a imunização estimularia o início da vida sexual entre crianças e adolescentes é falsa.

Na prática, ocorre o contrário: a vacina é indicada justamente antes do início dessa fase, a fim de prevenir a infecção pelo HPV e reduzir o risco de câncer. A proteção é mais eficaz quando a vacina é aplicada antes da primeira exposição ao vírus.

Continua após a publicidade

No Brasil, Ministério da Saúde prorrogou campanha

A melhor forma de prevenção contra o vírus é por meio da vacina. No Brasil, o imunizante é oferecido gratuitamente pelo SUS desde 2014.

Ele é indicado tanto para meninas quanto para meninos, e protege contra os tipos mais frequentes do vírus (6, 11, 16 e 18), relacionados com episódios de verrugas genitais e lesões malignas.

Desde 2024, o Brasil adotou o esquema de dose única da vacina, substituindo o modelo anterior de duas doses e simplificando o acesso à imunização.

Continua após a publicidade

Em junho de 2026, o Ministério da Saúde prorrogou até 31 de dezembro de 2026 a campanha de vacinação para adolescentes de 15 a 19 anos que ainda não receberam a vacina contra o HPV. A campanha de resgate, que seria encerrada naquele mês, foi estendida para ampliar a cobertura vacinal nessa faixa etária.

Os resultados obtidos em países que investiram na vacinação em massa contra o HPV entre crianças e adolescentes reforçam a eficácia da estratégia. Na Inglaterra, um estudo publicado neste ano na revista The Lancet mostrou que, entre 2020 e 2024, não foi registrada nenhuma morte por câncer de colo do útero entre mulheres de 20 a 24 anos vacinadas contra o HPV na adolescência.

Continua após a publicidade

Os pesquisadores estimam que o programa nacional de imunização, iniciado em 2008, já evitou cerca de 200 mortes e colocou o país no caminho para eliminar esse tipo de câncer como problema de saúde pública.

Publicidade
TAGS:
crianças
Crianças e Adolescentes
HPV
OMS - Organização Mundial da Saúde
Vacina
Vacinação
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 9,90/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).