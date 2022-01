OMS recomenda 2 novos medicamentos para tratamento da Covid-19

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou dois novos medicamentos para o tratamento de pessoas com Covid-19. Para pacientes graves, foi indicada uma droga usada em casos de artrite reumatoide. E um anticorpo monoclonal recebeu a recomendação para uso em casos leves, mas com risco de evolução para quadros graves da doença. As diretrizes foram publicadas no periódico The British Medical Journal desta quarta-feira, 12.

Especialistas do grupo de desenvolvimento de diretrizes da OMS indicaram o baricitinibe, que é usado em pacientes com artrite reumatoide. É um inibidor das enzimas janus quinase (JAK), responsáveis pela comunicação das células que atuam no processo de desenvolvimento das células do sangue e na função imunológica.

“Sua forte recomendação é baseada em evidências de certeza moderada de que melhora a sobrevida e reduz a necessidade de ventilação, sem aumento observado nos efeitos adversos”, informou, em comunicado, a entidade.

Na diretriz, foi feita a indicação de uso do anticorpo monoclonal sotrovimabe em pacientes com quadros leves e risco de hospitalização.

Segundo a OMS, as recomendações se basearam em sete estudos com 4 mil pessoas que tiveram a doença.

Ambos os medicamentos receberam autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso emergencial no Brasil em setembro do ano passado.