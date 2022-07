OMS não aconselha o uso de dois medicamentos para Covid-19

Nesta quinta-feira 14, a Organização Mundial de Saúde divulgou novas orientações nas quais desaconselha o uso de dois remédios para tratar a Covid-19.

Publicadas no “British Medical Journal”, as recomendações dizem que a utilização de colchicina (anti-inflamatório para tratar gota) e fluvoxamina (antidepressivo) para doentes leves ou moderados não é aconselhável, já que não existem evidências de que promovam melhoras para os pacientes como a redução de internações, além de trazerem riscos.

Segundo a organização, as medicações “provavelmente tem pouco ou nenhum efeito na mortalidade”, além de não promover nenhum resultado na ventilação mecânica ou nas hospitalizações. No caso da colchicina, pode “aumentar a probabilidade de efeitos adversos que levam à descontinuação do medicamento” em interação com outros medicamentos, pode ser grave ou, até mesmo, fatal.

A não recomendação de uso foi baseada em dados de sete ensaios clínicos, com mais de 16.484 pacientes. A nova diretriz diz ainda que esses medicamentos sejam usados apenas em ensaios clínicos. Para pacientes graves, a OMS não emitiu recomendações.

Para quadros leves de Covid-19, a OMS recomenda o uso do Paxlovid (combinação de nirmatrelvir e ritonavir) e diretrizes condicionais para o uso do sotrovimabe, o remdesivir e o molnupiravir em pacientes não graves, mas de alto risco. Para os casos graves, a entidade recomenda o uso de corticosteroides, com adição de bloqueadores de receptores de uma citocina específica (IL-6) ou baricitinibe.

