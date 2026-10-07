⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Saúde

OMS lança pela 1ª vez diretriz global sobre obesidade em crianças e adolescentes

Documento é considerado por especialistas um “grande avanço” no tratamento da obesidade nessa faixa etária, cuja prevalência quadruplicou desde 1990

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 11h00 | Atualizado em 7 out 2026, 13h57
Jovem de costas, com trança e mochila azul, caminhando em calçada clara com piso tátil, ladeada por arbustos, árvores e bancos de pedra, sob luz solar
EM ASCENSÃO: prevalência da obesidade entre 10 e 19 anos quadruplicou desde 1990, passando de 2% para 8%, segundo OMS (Reprodução/Getty Images)
Continua após publicidade
OMS lança pela 1ª vez diretriz global sobre obesidade em crianças e adolescentes Priorize VEJA no Google

A Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou nesta quarta-feira, 7, as primeiras diretrizes globais para obesidade entre crianças e adolescentes, considerando o aumento crescente do problema nesse público.

Segundo a OMS, em 2024 havia 170 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 19 anos convivendo com a obesidade, incluindo 70 milhões de crianças de 5 a 9 anos e 100 milhões de adolescentes de 10 a 19 anos. A prevalência da condição nessa faixa etária quadruplicou desde 1990, passando de 2% para 8%.

O documento estabelece as melhores abordagens para o atendimento desse grupo, com base nas mais recentes evidências científicas, e foi recebido por especialistas como um importante avanço no enfrentamento da obesidade entre crianças e adolescentes.

“Essa diretriz é um avanço para essa faixa etária, porque a gente tem um número elevado e crescente de crianças e adolescentes com obesidade e, desde sempre, o tratamento nessa faixa etária foi resumido à mudança de estilo de vida, independentemente da gravidade do paciente”, avalia Maria Edna de Melo, coordenadora do Departamento de Advocacy da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica (Abeso).

Siga

“A mudança do estilo de vida continua sendo a base do tratamento, mas agora a OMS abre a possibilidade para o uso de medicamentos que já existem e são devidamente aprovados para essa faixa etária em casos específicos”, acrescenta Melo, que também é membro da Comissão de Relações Institucionais e Políticas Públicas da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM).

Continua após a publicidade

O que diz a nova diretriz

Segundo a OMS, a base do cuidado da obesidade em crianças e adolescentes não é a medicação nem a cirurgia.

Para crianças e adolescentes com obesidade, a diretriz recomenda, no geral, um tratamento baseado em dieta estratégica, prática de atividade física e mudança de comportamento. As medidas podem ser realizadas individualmente ou como parte de um programa multimodal.

O órgão não recomenda tratamento farmacológico, cirurgia bariátrica nem dispositivos para perda de peso para crianças de 0 a 9 anos.

Continua após a publicidade

O tratamento com medicamentos aprovados passa a ser considerado entre adolescentes de 10 a 19 anos, especificamente quando um programa de estilo de vida multimodal e supervisionado não tiver alcançado os resultados desejados.

“No Brasil, um ponto importante a ser considerado é que esses medicamentos são de alto custo e ainda não são discutidos para inclusão no Sistema Único de Saúde (SUS) para crianças e adolescentes”, avalia Melo, que também é chefe da Liga de Obesidade Infantil do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.

No caso da cirurgia bariátrica, a OMS recomenda que a intervenção seja considerada, sob condições rigorosas, para adolescentes com obesidade grave. “Isso é algo realmente inovador, especialmente vindo da OMS e para uma população tão específica”, diz.

Continua após a publicidade

As diretrizes enfatizam que o controle da obesidade deve ir além da perda de peso e ter como objetivo melhorar a saúde, a funcionalidade e o bem-estar. O cuidado também deve ser centrado na pessoa, adequado à idade e sensível às necessidades de cada criança e família, com acompanhamento de longo prazo.

Saúde mental

As recomendações também destacam a importância de abordar a saúde mental em conjunto com a obesidade. Ansiedade, depressão, baixa autoestima e desregulação emocional podem contribuir para comportamentos alimentares inadequados, inatividade física e isolamento social, aponta a OMS.

Crianças e adolescentes que vivem com obesidade também podem sofrer estigma e bullying, o que pode prejudicar seu bem-estar emocional.

Continua após a publicidade

“Os profissionais de saúde devem abordar precocemente e de forma conjunta tanto a obesidade quanto as condições de saúde mental, utilizando estratégias inclusivas, adequadas ao desenvolvimento e que envolvam a família”, afirmou o órgão, em comunicado à imprensa.

A OMS defende ainda políticas públicas que tornem a alimentação saudável e a atividade física mais acessíveis e economicamente viáveis. Os exemplos citados pelo órgão incluem medidas regulatórias e fiscais, ações nas áreas de educação, planejamento urbano, transporte e proteção social.

A obesidade é uma doença crônica e recidivante que pode ser controlada com cuidados eficazes. Suas consequências podem começar no início da vida, aumentando o risco de doenças não transmissíveis, incluindo diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares.

Publicidade
TAGS:
Alimentação
Atividade Física
crianças
Crianças e Adolescentes
Diabetes
Obesidade
OMS - Organização Mundial da Saúde
Saúde
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).