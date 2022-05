OMS faz reunião hoje para debater casos de varíola dos macacos

O Grupo Consultivo Técnico e Estratégico da OMS sobre Riscos Infecciosos com Potencial Pandêmico e Endêmico (STAG IH) Organização Mundial da Saúde (OMS) vai se reunir nesta sexta-feira, 20, para debater os casos de varíola dos macacos (monkeypox, em inglês), que estão crescendo em países como Reino Unido e Portugal. Segundo a entidade, há, no mundo, 37 casos confirmados e 71 em investigação.

A OMS informou que tem realizado reuniões com especialistas dos países que relataram a doença e que uma reunião com foco em pesquisa será convocada por meio do Plano de Pesquisa e Desenvolvimento para Epidemias da entidade.

Na última quarta-feira 18, a Direção-Geral da Saúde (DGS) de Portugal informou que identificou cinco pessoas com o vírus. As autoridades de saúde da Espanha declararam que estavam testando oito casos suspeitos da doença. Até a última segunda-feira, 16, o Reino Unido havia relatado sete casos.

A varíola dos macacos é uma zoonose viral que pode infectar seres humanos. Entre os sintomas, estão: febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, linfonodos inchados, calafrios e exaustão. A erupção cutânea começa geralmente no rosto e, depois, se espalha para outras partes do corpo, principalmente as mãos e os pés.