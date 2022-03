OMS faz força-tarefa para garantir suprimentos médicos para Ucrânia

Uma força-tarefa para garantir que a Ucrânia continue tendo acesso a suprimentos médicos e mantenha o funcionamento do sistema de saúde está sendo realizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que estima que 18 milhões de habitantes foram impactados pelos ataque das tropas russas ao país. A entidade também está ajudando os países vizinhos, que têm recebido os refugiados.

A guerra afetou a distribuição de insumos, fazendo com que os estoques de hospitais fossem afetados. Com entidades parceiras, a OMS está trabalhando para fornecer medicamentos, oxigênio, anestésicos e geradores para manter o fornecimento de energia em unidades de saúde.

Apenas no dia 5 de março, um carregamento com 36 toneladas de suprimentos médicos chegou à cidade de Lviv. No dia 8, 10 toneladas de kits de cirurgia de trauma e emergência foram encaminhadas para a capital Kiev para posterior distribuição em sete regiões do país. Quase 100 toneladas de suprimentos foram entregues entre os dias 9 e 12 deste mês.

“Nos próximos dias e semanas, haverá um fluxo constante de suprimentos médicos, como parte de um esforço para garantir o acesso das pessoas a medicamentos e cuidados médicos essenciais”, informou.

A entidade disse que está montando um centro de apoio na Polônia e monitorando a possibilidade de surtos, assim como os ataques a serviços de saúde. Um balanço da OMS desde o início da guerra, em 24 de fevereiro, até a última sexta-feira, 11, apontou que ocorreram 31 episódios dessa natureza, que causaram 12 mortes e deixaram 34 feridos. Uma maternidade em Mariupol foi uma das unidades atingidas. Uma grávida que foi resgatada chegou a fazer uma cesárea, mas ela e o bebê acabaram morrendo.

“A OMS condena veementemente os atos de violência contra os cuidados de saúde. Cada ataque priva as pessoas de serviços que salvam vidas. Os ataques aos cuidados de saúde são violações do direito internacional humanitário e dos direitos humanos.”