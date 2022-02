OMS faz alerta sobre impacto da guerra em oxigênio médico na Ucrânia

A Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu um alerta sobre os impactos dos ataques das tropas russas à Ucrânia para os suprimentos de oxigênio médico, que estão em níveis preocupantes por causa das dificuldades de transporte causadas pela guerra e escassez de insumos. A falta do produto vai afetar pacientes hospitalizados com Covid-19, recém-nascidos, idosos e pessoas com doenças crônicas.

Em comunicado divulgado neste domingo, 27, a entidade informou que a situação está chegando em um “ponto muito perigoso” e que as reservas de alguns hospitais poderiam se esgotar em 24 horas. Unidades já enfrentavam a falta do produto, essencial para salvar a vida de pacientes internados com quadros delicados.

A OMS informou que há 1.700 pacientes com Covid-19 hospitalizados, mas que o problema também poderia afetar pacientes com lesões, traumas, sepse e outros quadros críticos. Os caminhões que transportam o oxigênio das fábricas para os hospitais estão enfrentando dificuldades para circular na capital Kiev e em outras cidades. Os hospitais estão sendo impactados ainda por falta de energia.

“Além disso, fabricantes de geradores de oxigênio medicinal em várias áreas também estão enfrentando escassez de zeólita, um produto químico crucial, principalmente importado, necessário para produzir oxigênio médico seguro. Também são necessárias entregas seguras de zeólita de fora da Ucrânia para essas plantas”, informou.