OMS: Europa pode estar no fim da pandemia após “trégua” da Covid-19

Em breve a Europa pode entrar em um período de “trégua” com a Covid-19. Essa é a projeção da Organização Mundial da Saúde (OMS) graças ao avanço dos índices de pessoas vacinadas no continente e a variante ômicron ter uma capacidade menor de desenvolver a forma mais grave da doença. “Este contexto, que até agora não vivemos nesta pandemia, nos dá a possibilidade de um longo período de tranquilidade”, afirmou o diretor para a Europa da OMS, Hans Kluge, nesta quinta-feira, 3. “Uma ‘trégua’ que poderia trazer uma paz duradoura”, acrescentou.

Kluge voltou a alertar, porém, que esta situação só vai acontecer se caso a imunidade seja preservada, ou seja, continuem as campanhas de vacinação e o monitoramento do surgimento de novas variantes. Ele também aproveitou para pedir aos governos por políticas públicas e proteção à população mais vulnerável.

Em dezembro do ano passado, a Europa voltou a ser o epicentro da Covid-19, devido ao avanço da nova cepa descoberta no mês anterior, na África do Sul. Segundo dados da OMS, a região registrou quase 12 milhões de novos casos na semana passada, número mais alto desde o início da pandemia, em março de 2020.

