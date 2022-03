OMS envia 36 toneladas de suprimentos médicos para a Ucrânia

Uma carga com 36 toneladas de suprimentos médicos foi enviada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para a Ucrânia, que está sob ataque das tropas russas desde as primeiras horas do dia 24 de fevereiro, quando teve início a guerra. Segundo a entidade, o carregamento chegou a Varsóvia, capital da Polônia, nesta quinta-feira, 3, e deve ajudar 150 mil pacientes ucranianos.

A OMS informou que a remessa conta com itens médicos para cuidar de traumas, que devem suprir a necessidade de mil pessoas que precisam de procedimentos cirúrgicos.

“Temos suprimentos cirúrgicos para tratar os feridos, bem como remédios para todas as outras doenças que não param para a guerra. Os suprimentos serão transportados em caminhões para a fronteira com a Ucrânia e depois para apoiar o sistema de saúde afetado”, disse, em comunicado, Flavio Salio, líder da rede de equipes médicas de emergência da OMS.

A entidade destacou a necessidade de garantir a entrega dos suprimentos para o país, tendo em vista que pacientes com as mais diferentes doenças não podem deixar de receber assistência médica.

No início desta semana, a OMS emitiu um alerta sobre os impactos da guerra para o oxigênio médico, que estavam em níveis preocupantes.