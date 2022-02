OMS diz que novos casos de Covid-19 diminuíram 17% no mundo

Em seu relatório epidemiológico divulgado semanalmente, a Organização Mundial da Saúde (OMS), informou que entre 7 e 13 de fevereiro, o número global de novos casos de Covid-19 diminuiu 19% em comparação ao número relatado na semana anterior, enquanto o número de novas mortes permaneceu semelhante. Nas seis regiões da entidade, foram registrados pouco mais de 16 milhões de novos casos e pouco menos de 75.000 novas mortes. No domingo, 13, mais de 409 milhões de casos confirmados e mais de 5,8 milhões de mortes foram relatados globalmente.

A região do Pacífico Ocidental registrou um aumento de 19% no número de novos casos semanais, enquanto todas as outras áreas relataram reduções: o Sudeste Asiático teve uma redução de 37%, as Américas registrou diminuição de 32%, a região Africana apresentou uma redução de 30%, a Europa teve redução de 16% e a região do Mediterrâneo Oriental apontou redução de 12%.

Já o número de novas mortes semanais aumentou na região do Mediterrâneo Oriental em 38%, no Pacífico Ocidental, em 27%, na África, em 14% e na região das Américas, em 5%. Os índices na Europa se mantiveram estáveis em relação à semana anterior e o Sudeste Asiático registrou queda de 9%.

Abaixo, o número da vacinação no Brasil: