🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Saúde

OMS cobra que adolescentes se movimentem mais após registrar manutenção de inatividade física nos últimos 15 anos

Levantamento aponta que um a cada quatro adolescentes em todo o mundo não pratica pelo menos 60 minutos de exercício em nenhum dia da semana

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 10h59 | Atualizado em 6 nov 2026, 11h08
Pessoa deitada de costas em um sofá azul, com cabelo loiro espalhado, vestindo camiseta bordô e calça jeans. Ela segura um smartphone com as duas mãos, esticando os braços para cima, visualizando uma paisagem na tela. Ao fundo, uma TV preta na parede branca.
Sedentarismo em alta: um a cada quatro adolescentes em todo o mundo não pratica pelo menos 60 minutos de exercício em nenhum dia da semana, aponta OMS (Reprodução/Getty Images)
Continua após publicidade
OMS cobra que adolescentes se movimentem mais após registrar manutenção de inatividade física nos últimos 15 anos Priorize VEJA no Google

Em 15 anos, o mundo não avançou na tarefa de estimular os adolescentes a se movimentarem, e as meninas são as que estão “ficando mais para atrás”. A avaliação é do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ao comentar as estimativas sobre os níveis de atividade física entre jovens divulgadas pelo órgão nesta sexta-feira. 6.

Segundo os dados, publicados na prestigiada revista científica The Lancet Global Health, um a cada quatro adolescentes em todo o mundo não pratica pelo menos 60 minutos de exercício em nenhum dia da semana, o que corresponde a cerca de 240 milhões de jovens com idades entre 11 e 17 anos.

Em média, os adolescentes relataram praticar atividade física em apenas 2,7 dias por semana, enquanto somente 14% afirmaram ser ativos nos sete dias da semana.

O estudo reuniu dados de pesquisas populacionais de 3,2 milhões de adolescentes de 11 a 17 anos, coletadas em 140 países, incluindo o Brasil.

Siga

“Não detectamos qualquer melhoria na atividade física dos adolescentes desde 2010 a nível global e na maioria das regiões”, aponta o levantamento, acrescentando que “nenhum país está no caminho certo para atingir a meta global de 2030”.

Continua após a publicidade

A meta se refere à redução relativa de 15% até 2030 na porcentagem de adolescentes que não atingem a recomendação global da OMS de atividade física.

Em 2010, o órgão recomendou que todos os adolescentes devem praticar pelo menos 60 minutos de atividade física moderada a vigorosa por dia.

De acordo com a pesquisa, porém, é notável a ausência de avanços nos últimos 15 anos, período em que os níveis de atividade física entre adolescentes permaneceram praticamente inalterados.

Continua após a publicidade

“A resposta não é dizer aos adolescentes que precisam se esforçar mais. É construir escolas, ruas e comunidades onde se movimentar, brincar e praticar atividades físicas seja seguro, fácil e algo natural”, afirmou o diretor da OMS, em nota à imprensa.

Cenário é pior entre as meninas, inclusive no Brasil

O estudo aponta que a atividade física entre adolescentes permanece persistentemente baixa, com disparidades marcantes de gênero, idade e nível socioeconômico, tanto dentro de um mesmo país quanto entre países diferentes.

O cenário é pior entre as meninas: 28% delas não praticam atividade física em nenhum dia, em comparação com 22% dos meninos.

Continua após a publicidade

Além disso, apenas 11% das meninas relataram ser fisicamente ativas todos os dias, em comparação com 17% dos meninos.

Ainda de acordo com o levantamento, elas apresentaram níveis de atividade física inferiores aos dos meninos em quase todos os países, mas as diferenças foram mais significativas em alguns lugares.

A prevalência de 0 dias ativos foi pelo menos 15 pontos percentuais menor entre os meninos do que entre as meninas no Egito, Brasil, Quênia e Coreia do Sul.

Continua após a publicidade

Na Argélia, Egito, Brasil, Coreia do Sul, Israel e Líbano, os meninos relataram, em média, de 1,1 a 1,2 dias ativos a mais do que as meninas.

O estudo também identificou um declínio relacionado à idade entre as meninas. Aos 11 anos, a taxa era de 2,6 dias ativos. Já aos 17, caiu para 2,2,

Também foram observadas variações regionais. Para os meninos, houve uma redução de 0,5 a 0,8 dias ativos por semana, em média, entre os 11 e os 17 anos, na Europa Central e Oriental e na Ásia Central, no Leste Asiático e Pacífico, e em países ocidentais de alta renda.

Continua após a publicidade

Nessas três regiões, a redução entre as meninas foi mais acentuada do que entre os meninos, diminuindo de 1,2 a 1,4 dias na mesma faixa etária.

Essas regiões apresentaram a maior média de dias ativos por semana aos 11 anos de idade para meninas e meninos e, apesar do declínio, os adolescentes de 17 anos relataram uma média de dias ativos por semana maior do que em outras regiões.

Os países com a maior média de dias ativos estavam na Europa central e oriental, na Ásia central e nas regiões ocidentais de alta renda, incluindo Sérvia, Canadá, Irlanda, Cazaquistão e Finlândia, cujas médias variaram de 4,5 a 4,8 dias de atividade física por semana.

Jovem de cabelos longos e azuis, vestindo jaqueta escura e calça jeans, com mochila azul, caminha por rua estreita de paralelepípedos à noite, iluminada por luzes quentes de lojas e postes, com edifícios antigos nas laterais
Meninas são mais inativas: OMS incentiva ações para quebrar barreiras à atividade, como normas gênero restritivas e preocupações com a segurança (Reprodução/Getty Images)

Já os países com a menor média de dias ativos foram Camboja, Filipinas, Timor-Leste, Vietname e Nepal, além de Gabão, Libéria, Madagáscar e Mauritânia, e a Jordânia. Nesses lugares, as médias eram de 1,7 a 1,9 dias.

Segundo os pesquisadores, estudos anteriores também mostraram que as desigualdades de renda afetam os níveis de atividade física dos adolescentes.

“Esses padrões provavelmente são influenciados por diferenças no acesso a oportunidades e ambientes favoráveis, incluindo por meio da escola, programas comunitários, infraestrutura (por exemplo, espaços públicos abertos) e redes seguras para caminhadas e ciclismo”, aponta o levantamento.

Países mais ricos, por sua vez, tendem a dedicar recursos para garantir a implementação de espaços que favorecem o movimento.

Políticas devem focar em adolescentes menos ativos

Segundo os pesquisadores, “se as tendências de 2010–2025 continuarem até 2030, a meta global não será atingida”.

Eles afirmam que os resultados indicam que a alta prevalência de adolescentes que não praticam atividade física em nenhum dia da semana mostram que as políticas atuais não estão alcançando uma parcela substancial da população. O grupo sugere que os programas priorizem o engajamento dos adolescentes menos ativos.

Além disso, as iniciativas devem se adaptar ao contexto sociocultural de cada região. “Em contextos com elevados níveis de inatividade, as prioridades políticas devem centrar-se na criação de ambientes propícios à prática de atividade física no dia a dia“, recomendam.

Menino de camiseta vermelha com número 10 e bermuda estampada andando de skate em pista de concreto com rampas e curvas. Ao fundo, palmeiras, prédios baixos, torres de energia e montanhas sob céu claro.
Solução para o sedentarismo entre adolescentes: “É construir escolas, ruas e comunidades onde se movimentar, brincar e praticar atividades físicas seja seguro, fácil e algo natural”, diz diretor-geral da OMS (Reprodução/Getty Images)

Em países com maiores níveis de atividade, as estratégias podem se concentrar na manutenção de dias ativos ao longo da semana.

As diferenças observadas entre meninos e meninas também destacam a necessidade de políticas mais eficazes e sensíveis às questões de gênero, diz o estudo.

O levantamento afirma que programas focados exclusivamente na mudança de comportamento individual “provavelmente não serão suficientes sem ações paralelas para abordar as barreiras à atividade das meninas”.

Exemplos citados são normas de gênero restritivas, preocupações com a segurança e falta de oportunidades que atendam às necessidades e preferências das meninas.

“Esses achados sugerem a priorização de intervenções que visem todos os adolescentes, particularmente os menos ativos, abordando também as disparidades de gênero”, concluem.

A atividade física na adolescência promove a saúde física e mental, com benefícios que se estendem até a idade adulta. Um estudo brasileiro conduzido por pesquisadores da Universidade Estadual Paulista (Unesp), por exemplo, mostrou que praticar esportes nessa faixa etária confere benefícios cardiovasculares por muitos anos, como se o exercício físico funcionasse como uma “poupança” para ser usada ao longo da vida.

Publicidade
TAGS:
Adolescência
Atividade Física
Crianças e Adolescentes
OMS - Organização Mundial da Saúde
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).