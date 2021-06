OMS autoriza uso emergencial da CoronaVac

Nesta terça-feira, 1º de junho, a Organização Mundial da Saúde (OMS) aprovou o uso emergencial da CoronaVac, vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac. No Brasil, o imunizante é produzido pelo Instituto Butantan. Esta é a sexta vacina contra o novo coronavírus a ser incluída na Lista de Uso de Emergência da OMS.

A chancela da OMS garante que a eficácia, segurança e a fabricação da vacina atende aos mais rigorosos padrões internacionais. A permissão da agência um pré-requisito para que vacinas sejam fornecidas pelo consórcio internacional COVAX Facility e também permite que os países agilizem sua própria aprovação regulatória na liberação de vacinas contra a Covid-19.

“O mundo precisa desesperadamente de várias vacinas contra a Covid-19 para lidar com a enorme desigualdade de acesso em todo o mundo”, disse a Mariângela Simão, Diretora Geral Assistente da OMS para Acesso a Produtos de Saúde, em comunicado.

A decisão foi baseada na análise da qualidade, segurança e eficácia da vacina, além dos planos de gestão de risco e adequação programática, como requisitos de rede de frio. No caso da vacina Sinovac-CoronaVac, a avaliação incluiu ainda inspeções na fábrica. “O produto Sinovac-CoronaVac é uma vacina inativada. Seus requisitos de armazenamento fáceis o tornam muito gerenciável e particularmente adequado para configurações de poucos recursos.”, disse a OMS.

Recomendações de uso

O Sage, Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas em Imunização, responsável pelas orientações de uso das vacinas aprovadas pela organização, recomenda a vacina para uso em adultos a partir de 18 anos de idade. O intervalo entre as doses deve ser de duas a quatro semanas.

A OMS admite que há poucos dados específicos sobre a eficácia da vacina em idosos a partir de 60 anos de idade, mas afirma que “os dados coletados durante o uso subsequente em vários países e os dados de imunogenicidade de suporte sugerem que a vacina provavelmente tem um efeito protetor em pessoas idosas”. Também não há razão para acreditar que a vacina tenha um perfil de segurança menor nessa população. Sendo assim, não há limitação de idade para sua aplicação.

“Os resultados da eficácia da vacina mostraram que a vacina preveniu doenças sintomáticas em 51% dos vacinados e preveniu Covid-19 grave e hospitalização em 100% da população estudada”, disse a OMS.

Viagens internacionais

A CoronaVac é a vacina mais usada no Brasil atualmente. A aprovação da vacina pela OMS poderá facilitar a entrada de brasileiros que já completaram o esquema de vacinação com as duas doses em diversos países, incluindo a Europa.