OMS aprova uso emergencial da vacina indiana Covaxin

A Organização Mundial da Saúde (OMS) aprovou nesta quarta-feira, 3, o uso emergencial da Covaxin, vacina contra a Covid-19 produzida pelo laboratório indiano Bharat Biotech. O imunizante e seu produtor estiveram no centro de investigações sobre negociações irregulares com o governo brasileiro, envolvendo a Precisa Medicamentos, que foi a intermediária na comercialização, e o Ministério da Saúde. A questão foi amplamente abordada na CPI da Pandemia.

Segundo nota oficial da OMS, a fórmula “atende aos padrões para proteção da Covid-19” e os “benefícios da vacina superam os eventuais riscos”. A recomendação é para pessoas maiores de 18 anos com um intervalo de duas a quatro semanas entre a primeira e a segunda doses. No entanto, a organização não indica a aplicação do imunizante em grávidas.

O regulador sanitário indiano autorizou a Covaxin em janeiro, meses antes de os testes em humanos estarem completos, causando preocupação quanto à administração prematura da vacina. Os resultados foram publicados em julho, revelando que o imunizante tinha eficácia de 93% na prevenção da Covid-19 grave e de cerca de 65% contra infecções pela variante mais contagiosa, a Delta.

A OMS afirmou que, após a revisão dos dados apresentados pelo laboratório, constatou que o imunizante tem eficácia de 78% na prevenção de casos sintomáticos provocados pelo coronavírus. Também ressaltou a facilidade de armazenamento, em temperatura normal de geladeiras (2°C a 8°C), já que ela é produzida por método tradicional com uso de vírus inativado, o que permite uma distribuição mais ampla para os países mais pobres do mundo.

Essa é a sétima vacina contra a Covid-19 aprovada pela OMS, o que permite sua distribuição também por meio do consórcio Covax Facility e orienta países mais pobres a acelerar a aprovação do imunizante. Até o momento, além da Covaxin, foram autorizadas as fórmulas Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca (produzidas na Índia, na Europa e no Brasil), Janssen (braço belga da Johnson & Johnson), Sinovac Biotech (CoronaVac) e Sinopharm.

“Esta lista de uso emergencial expande a disponibilidade de vacinas, as ferramentas médicas mais eficazes de que dispomos para acabar com a pandemia”, disse em nota a brasileira Mariângela Simão, subdiretora geral da OMS para Acesso a Medicamentos e Produtos de Saúde. “Mas devemos manter a pressão para atender às necessidades de todas as populações, dando prioridade aos grupos de risco que ainda estão esperando por sua primeira dose, antes de começarmos a declarar vitória.”