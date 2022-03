OMS aponta queda de 14% em novos casos de Covid-19 no mundo

O relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a Covid-19 apontou uma queda de 14% no número de novos casos da doença no mundo na semana de 21 a 27 de março em relação à semana epidemiológica anterior. O número de óbitos teve um aumento de 43%, mas foi causado por mudanças de metodologia para definição de mortes no Chile e nos Estados Unidos e ajustes de dados na Índia.

Segundo a OMS, ocorreu uma tendência de queda entre o fim de janeiro e o início de março deste ano, período após o pico causado pela variante de preocupação ômicron, mas os índices subiram nas duas semanas seguintes.

Nas seis regiões da entidade, foram verificadas tendências de queda no índice de novos casos semanais de Covid-19. Em relação às mortes, apenas as Américas e o Sudeste Asiático relataram aumento. No período, foram contabilizados 10,8 milhões de novos casos e 45,7 mil novos óbitos.

De acordo com o balanço, fechado no último domingo, 27, e publicado nesta terça-feira, 29, o mundo acumula 479,3 milhões de casos confirmados e 6,1 milhões de mortes.

A entidade demonstrou preocupação com a diminuição dos testes para detectar o SARS-CoV-2 nos Estados-Membros. “Dados estão se tornando progressivamente menos representativos, menos oportunos e menos robustos. Isso inibe nossa capacidade coletiva de acompanhar onde o vírus está, como está se espalhando e como está evoluindo: informações e análises que permanecem críticas para efetivamente encerrar a fase aguda da pandemia.”

Abaixo, os números da vacinação no Brasil: