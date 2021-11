OMS alerta situação preocupante na Europa, de novo o epicentro da Covid-19

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a situação atual de transmissão do novo coronavírus na Europa é muito preocupante e pode provocar mais de 500 mil mortes no continente até fevereiro de 2022. O alerta do órgão foi dado nesta quinta-feira, 4. “Estamos, novamente, no epicentro”, disse o diretor da OMS Europa, Hans Kluge, em entrevista coletiva virtual.

De acordo com dados da OMS Europa, as internações ligadas à Covid-19 dobraram em uma semana, os números de novos casos diários sobre há quase seis semanas consecutivas e de óbitos há sete semanas. Os índices elevados devem-se principalmente aos números de Rússia, Ucrânia e Romênia. “O ritmo atual de transmissão nos 53 países que formam o continente europeu é muito preocupante. Se mantivermos este ritmo, poderemos ter meio milhão de mortos por Covid-19 na região até fevereiro”, alertou.

Os números registrados somam, em média, 250 mil novos casos e 3.600 óbitos por dia, de acordo com dados oficiais do órgão europeu. Para a OMS, o crescimento desenfreado de novos casos na Europa ocorre por causa da baixa adesão da população à vacinação e o relaxamento das medidas protetivas contra a doença. A organização apelou aos países que continuem adotando o uso de máscaras. “Os dados mostram que, se continuarmos usando em 95% a máscara na Europa e na Ásia Central, poderemos salvar até 188 mil vidas das 500 mil que corremos o risco de perder até fevereiro de 2022”, declarou Kluge.