Omo e Comfort podem ser usados? Entenda suspensão que afeta fábrica da Unilever

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A Anvisa suspendeu a fabricação de produtos de limpeza da Unilever em Vinhedo por falhas nas Boas Práticas de Fabricação. Contudo, os lotes já no mercado ou nas casas dos consumidores, de marcas como Omo e Comfort, são seguros para uso, não havendo determinação de recolhimento. A medida é preventiva e visa garantir a qualidade futura.

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Com a suspensão da fabricação de produtos de limpeza na fábrica da Unilever localizada em Vinhedo, no interior de São Paulo, consumidores que têm em casa produtos como Omo e Comfort podem se questionar se é seguro continuar usando esses itens.

A decisão, publicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na quarta-feira, 2, tem caráter preventivo e foi motivada por irregularidades identificadas durante uma inspeção conduzida entre os dias 24 e 28 de agosto. A fiscalização contou com atuação conjunta da Anvisa, do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e da Vigilância Sanitária de Vinhedo, com o objetivo de assegurar que futuros lotes da empresa não ofereçam risco à saúde pública.

“Durante a inspeção feita pelos três órgãos, foram identificadas falhas nas Boas Práticas de Fabricação (BPF), que são requisitos que as empresas devem cumprir para assegurar que a produção conte com sistemas de controle de qualidade adequados”, informou, em nota, a Anvisa.

Segundo o órgão, a avaliação das evidências disponíveis até o momento não indicou contaminação microbiológica ou outros problemas sobre os lotes produzidos na fábrica. Por esse motivo, não foi determinada a suspensão da comercialização, da distribuição ou do uso dos produtos já fabricados e disponíveis no mercado, nem seu recolhimento.

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Os produtos já vendidos podem ser usados?

Ou seja, a suspensão é direcionada exclusivamente à fabricação de novos produtos na planta de Vinhedo, responsável pela produção de itens líquidos de marcas conhecidas do consumidor brasileiro, como Omo, Comfort, Surf e Brilhante.

Não há determinação de recolhimento, suspensão de vendas ou de uso dos itens que já estão nas prateleiras ou nas casas dos consumidores. Segundo a Anvisa, os lotes disponíveis no mercado seguem liberados para comercialização e uso.

Em nota, a Unilever informou que colabora com a Anvisa e “considera os apontamentos parte importante para a evolução contínua de seus processos produtivos”. A empresa também afirmou que já iniciou as ações necessárias para normalização das linhas afetadas.

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A suspensão permanecerá em vigor até que as irregularidades identificadas sejam corrigidas e a Anvisa confirme o cumprimento das boas práticas de fabricação exigidas.

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Caso faz parte de fiscalização mais ampla

A vistoria na fábrica da Unilever integra uma operação de fiscalização mais ampla que a Anvisa tem conduzido ao longo de 2026 em fabricantes de saneantes, categoria que inclui produtos de limpeza e conservação de ambientes.

Neste ano, a Anvisa proibiu, no início de maio, a venda e uso de detergentes, lava-roupas líquidos e desinfetantes do lote com final 1 da marca Ypê após encontrar irregularidades na fábrica e contaminação pela bactéria Pseudomonas aeruginosa.

No final do mesmo mês, a produção foi liberada porque a empresa realizou as adequações exigidas pela agência. A Ypê informou que “a contaminação foi detectada em produtos que estavam segregados”.

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O objetivo das operações, segundo a Anvisa, é verificar o cumprimento das chamadas “Boas Práticas de Fabricação” e fortalecer a qualidade e a segurança dos produtos de limpeza disponibilizados à população.