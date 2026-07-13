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Saúde

O tratamento inovador que manteve Sam Neill livre do câncer

Terapia CAR-T modifica geneticamente células para combater células danosas ao corpo

Por Flávio Monteiro 13 jul 2026, 14h55 | Atualizado em 13 jul 2026, 15h47
O ator neozelandês Sam Neill
O ator neozelandês Sam Neill (Chris Hyde/Getty Images)
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A morte do ator neozelandês Sam Neill nesta segunda-feira, 13, causou comoção internacional devido à notoriedade do artista, que representou o Dr. Alan Grant em Jurassic Park (1993). Com 78 anos, Neill havia travado uma batalha de anos contra um linfoma, um tipo de câncer que atinge o sistema linfático, e havia anunciado há poucos meses ter conseguido se livrar da doença devido a um inovador tratamento.

Em março de 2022, Neill foi diagnosticado com um linfoma não Hodgkin, iniciando imediatamente o tratamento com quimioterapia para lidar com o câncer. No entanto, a eficácia da quimio foi perdendo o efeito ao longo do tempo, fazendo com que o ator se voltasse à terapia CAR-T, uma modalidade de tratamento que modifica as células de defesa do paciente em laboratório e passa a utilizá-las para combater o tumor.

Diferentemente da quimioterapia, que destrói células que se multiplicam com velocidade — doentes ou não —, a CAR-T treina o próprio sistema imunológico para detectar e destruir as células cancerígenas. O processo se inicia com a retirada dos linfócitos T do organismo do paciente, que são posteriormente enviados a um laboratório para modificação genética. Uma vez feita a alteração, elas são reinseridas no corpo humano por meio de uma infusão de sangue.

A terapia foi um sucesso, e Neill se viu livre do câncer em abril desse ano. O ator anunciou a notícia na emissora australiana 7News e defendeu o maior acesso à terapia com células CAR-T para pacientes com câncer. “Tratamentos como este – terapias CAR-T e outras surgindo em um mundo médico em rápida mudança – espero que estejam disponíveis para todos que precisarem deles na Austrália, Nova Zelândia (e no mundo)”, disse.

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