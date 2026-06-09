🔥 Black Friday começou! Assine 4 Revistas Impressas e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS! 🚀
Saúde

O tenista que ganhou Roland Garros e deu uma lição ao mundo sobre o diabetes tipo 1

O alemão Zverev mostra ao planeta quanto subestimamos pessoas que convivem com a condição - e dá um exemplo de autocuidado

Por Carlos Eduardo Barra Couri Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 09h53 | Atualizado em 9 jun 2026, 10h12
Tenista Alexander Zverev, cabelo preso e bandana preta, veste camiseta branca com listras pretas na manga, segurando uma raquete e com o punho cerrado, em quadra de saibro com público desfocado ao fundo
O tenista alemão Alexander Zverev  (Dan Istitene/Getty Images)
Continua após publicidade
O tenista que ganhou Roland Garros e deu uma lição ao mundo sobre o diabetes tipo 1 Priorize VEJA no Google

Alexander Zverev ganhou Roland Garros no domingo. Ponto. Foram cinco sets, quatro horas e dezesseis minutos de partida e um adversário despachado por 6 a 1 no set decisivo. Primeiro Grand Slam da carreira. Primeiro alemão campeão em Paris em décadas. Um feito monumental, por qualquer ângulo que se olhe.

Mas então vieram os títulos: “Diabético vence Roland Garros.” “Campeão tem diabetes tipo 1.” “Zverev supera doença e conquista Grand Slam.”

E eu me pergunto: por que isso precisa ser tão enfatizado? 

Siga

Existe uma versão condescendente dessa celebração. Aquela que diz nas entrelinhas: “Que incrível que ele conseguiu, mesmo assim.” Esse “mesmo assim” é um veneno disfarçado de elogio. Ele sugere que Zverev partiu em desvantagem moral; que o diabetes é uma sentença que precisa ser enfrentada “apesar de”, e não “junto com”; que as pessoas com diabetes são, por definição, frágeis — e que qualquer conquista delas carrega um asterisco de compaixão.

Continua após a publicidade

Essa versão me incomoda. E deveria incomodar você também. Mas existe outra versão. A verdadeira. E essa merece ser contada em letras maiúsculas.

Zverev não venceu apesar do diabetes. Ele venceu com o diabetes. E isso, sim, é extraordinário — não por pena, mas pela complexidade clínica e pelo rigor cotidiano envolvidos.

Continua após a publicidade

Pense na rotina de um tenista de elite. Treinamentos duas vezes ao dia. Dieta milimétrica. Sono controlado. Recuperação muscular monitorada. Agora acrescente a tudo isso o seguinte: doses de insulina que podem precisar ser aplicadas durante os intervalos das partidas, com o objetivo de manter os níveis de glicose estáveis, pois qualquer descompensação pode causar desde tontura até problemas mais graves.

Parece simples? Não é. Em um esporte como o tênis, nunca se sabe quanto tempo uma partida irá durar. Pode ser uma hora. Podem ser quatro horas e meia. O atleta não controla o placar. Não controla o adversário. E, enquanto seu cérebro calcula ângulos, velocidade da bola e posicionamento na quadra, uma parte silenciosa de sua atenção está monitorando a glicemia, a hidratação, a ingestão calórica e a dose de insulina. Tudo em tempo real. Sem pausas programadas.

Continua após a publicidade

Em 2023, também em Roland Garros, Zverev chegou a ser impedido de aplicar insulina durante uma partida — episódio irresponsável que, felizmente, não se repetiu. Pense nessa imagem: um atleta de altíssimo rendimento, no meio de uma batalha física extrema, sendo impedido de realizar um procedimento médico básico, necessário para manter seu corpo funcionando adequadamente.

Não é exagero dizer que isso colocou sua saúde em risco por ignorância. “No início, disseram que competir no mais alto nível com diabetes era impossível. Minha família e eu nos recusamos a aceitar isso”, disse o tenista.

Continua após a publicidade

Superação

Esse é o ponto. Não se trata da superação romântica de um filme de domingo. Trata-se da recusa técnica, metódica e cotidiana em aceitar o impossível. Treinamentos específicos, ajustes de carga em determinados momentos da temporada e uma equipe multidisciplinar que provavelmente inclui endocrinologista, nutricionista e médico do esporte trabalhando em conjunto para que ele possa entrar em quadra e dar tudo de si — sem sofrer uma hipoglicemia no meio de um tie-break ou uma hiperglicemia na virada do quinto set.

A final de domingo foi, metabolicamente falando, um campo minado. Mais de quatro horas de esforço máximo, com risco real de queda dos estoques de glicogênio e de episódios de hipoglicemia. Quem conhece o diabetes tipo 1 sabe o que isso significa. Quem não conhece precisa entender: a glicose é um dos principais combustíveis do músculo e do cérebro. Quando cai abaixo de determinado limite, o atleta não fica apenas cansado. Ele pode apresentar comprometimento cognitivo, tremores e incapacidade de continuar. E isso pode ocorrer em questão de minutos.

Continua após a publicidade

Zverev chegou ao quinto set e venceu por 6 a 1. Com a cabeça no jogo. Com a glicemia sob controle. Com a insulina utilizada no momento adequado e na dose necessária.

Então, voltando à pergunta inicial: por que falar tanto que uma pessoa com diabetes ganhou Roland Garros? Porque existe uma versão que não deveria existir: a da surpresa condescendente. E existe uma versão que precisa ser contada: a da complexidade real que ele administra a cada ponto disputado.

O diabetes tipo 1 não é um detalhe biográfico. É uma condição séria, que exige manejo diário rigoroso. No contexto do esporte de altíssimo rendimento, representa uma segunda carreira paralela: a de gestor do próprio metabolismo, em tempo integral, inclusive nas quadras de saibro de Paris.

Zverev não é campeão apesar de ter diabetes. Ele é campeão. E tem diabetes. Motivos de respeito e aplauso.

 

Publicidade
TAGS:
Diabetes
Esporte
Na Veia
Roland Garros
Tênis
Tratamentos
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).